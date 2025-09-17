Πρόκειται για την ενεργοποίηση της Δύναμης Δέλτα της Διακλαδικής δύναμης των Ενόπλων Δυνάμεων. Από το πρωί έχουν αναπτυχθεί στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων σε ελληνικά νησιά. Στην άσκηση συμμετέχουν πάνω από 60 αεροσκάφη και ολόκληρος ο στόλος.

Άσκηση ετοιμότητας με ακτίνα από τον Έβρο μέχρι την Μεγίστη διατάχθηκε νωρίς σήμερα τα ξημερώματα, με την ενεργοποίηση διακλαδικής δύναμης ταχείας αντίδρασης, η οποία θα διαρκέσει όλη τη σημερινή ημέρα.

Ζητούμενο είναι να ελεγχθεί η ετοιμότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεωn, ενώ θα μετέχουν και οι 3 κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και ειδικές δυνάμεις, σε όλη την επικράτεια.

Πρόκειται για την ενεργοποίηση της Δύναμης Δέλτα της Διακλαδικής δύναμης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σκοπός είναι να επιδειχθεί αποφασιστικότητα και ετοιμότητα αποτροπής, στον απόηχο, μεταξύ άλλων, και των τουρκικών αναγγελιών για έρευνες του «Πίρι Ρέις».

Από το πρωί έχουν αναπτυχθεί στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων σε ελληνικά νησιά. Στην άσκηση συμμετέχουν πάνω από 60 αεροσκάφη και ολόκληρος ο στόλος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Διεξαγωγή Άσκησης Ετοιμότητας

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.