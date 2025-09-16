Η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης.

Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, επί της οδού Αγίων Πάντων, σε σημείο όπου γύρω υπάρχουν κατοικίες αλλά και επιχειρήσεις.

Εκεί έσπευσαν 41 πυροσβέστες με 17 οχήματα, που συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης, που είναι πιο δύσκολη εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν χρειάστηκε να γίνουν απεγκλωβισμοί λόγω της φωτιάς, ούτε έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο της φωτιάς



{https://www.facebook.com/weathercompass.gr/videos/1402355824748709/?idorvanity=541254253071885}

Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ TATIANA ΜΠΟΛΑΡΗ