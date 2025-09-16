Η ταυτοποίησή του κατέστη δυνατή μέσω μαρτυριών, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων στοιχείων που συνέλεξε η ΔΑΕΕ στο πλαίσιο ερευνών.

Συνελήφθη σήμερα ένας αλλοδαπός παλαιστινιακής υπηκοότητας ως υπαίτιος για την φωτιά που ξέσπασε στις 7/9 και ώρα 19:18 στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, πλησίον της Λεωφόρου Αγίου Ιωάννη Καρέα.

Σύμφωνα με τις Αρχές η σύλληψη αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας που διενήργησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τους τελευταίους τρεις μήνες.

Η ταυτοποίησή του κατέστη δυνατή μέσω μαρτυριών, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων στοιχείων που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο ερευνών για τρεις ακόμη εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Εικόνες από την φωτιά στον Υμηττό