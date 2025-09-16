Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι στοιβάζονται σε απάνθρωπες συνθήκες, λιμενικοί και δημοτική αρχή προειδοποιούν για ανθρωπιστική και θεσμική κρίση και η κυβέρνηση μιλά για «διαχειρίσιμη πίεση» και απόλυτη επιτυχία αμφιλεγόμενων μέτρων.

Σε αποθήκη ψυχών έχει μετατραπεί αυτό το καλοκαίρι η Κρήτη, όπου - μετά από μια ανάπαυλα τον Αύγουστο λόγω καιρικών συνθηκών - τα τελευταία 24ωρα συρρέουν και πάλι μαζικά πρόσφυγες και μετανάστες.

Παρά το αφήγημα της κυβέρνησης που μιλά για νέα «εισβολή λαθρομεταναστών», τα αριθμητικά δεδομένα μαρτυρούν πως δεν έχουν αυξηθεί οι εισροές, αλλά αντίθετα έχει αλλάξει η πύλη εισόδου.

Μετά τον Έβρο και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, η Κρήτη βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο των κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονται την διαχρονική ανάγκη των ανθρώπων για μετακίνηση - κι αυτό ενώ η μετάβαση από τη Λιβύη είναι ένα δύσκολο, επικίνδυνο και πολυήμερο ταξίδι.

Την ίδια ώρα, η αναστολή του δικαιώματος αίτησης ασύλου για όσους φτάνουν στην Κρήτη από τη Λιβύη απέτυχε παταγωδώς να «παγώσει» τις ροές.

Είναι ενδεικτικό πως τον Ιούλιο το 79% των συνολικών αφίξεων στην χώρα ήταν στην Κρήτη, με το νησί να καταγράφει αύξηση που ξεπερνά το 400%. Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος ο υπουργός Μετανάστευσης, η Κρήτη κατέγραψε μεν 689 αφίξεις τον Αύγουστο, αλλά 850 μόνο το τελευταίο διήμερο.

Κάπως έτσι η τοπική κοινωνία των Χανίων βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τεράστια πρόκληση, αφού η πολιτεία αποφάσισε να στοιβάξει όσους διασώζονται σε Γαύδο και Κρήτη - δεν μπορούμε να μιλάμε φυσικά για φιλοξενία - σε έναν εκθεσιακό χώρο στην Αγυιά.

Ήδη στον ακατάλληλο αυτό χωρό βρίσκονται εγκλωβισμένοι χωρίς δικαίωμα εξόδου, μα ούτε και προαυλισμού, περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι.

Λιμενικοί και δημοτική αρχή ζητούν να εφαρμοστεί ο νόμος, την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι δεν βλέπουν τον ήλιο

Εκατοντάδες από αυτούς παραμένουν φυλακισμένοι για περισσότερο από έναν μήνα, χωρίς να βλέπουν τον ήλιο, με αποτέλεσμα να κουβαλούν τεράστια ένταση και να καταρρέουν σωματικά και ψυχολογικά. Τα βίαια επεισόδια γίνονται όλο και συχνότερα, ενώ επί του παρόντος ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και οι υγειονομικοί έχουν εγκαταλείψει τη δομή, εκφράζοντας ανησυχία για την ασφάλεια των μελών τους.

Σημειώνεται πως με βάση τροπολογία του υπουργείου Μετανάστευσης Πλεύρη από τις 9 Ιουλίου, τα παρανόμως εισερχομένα πρόσωπα (ΠΕΠ) θεωρούνται κρατούμενοι και μεταφέρονται υποχρεωτικά σε κλειστή δομή.

Η ίδια τροπολογία προέβλεπε παράδοση των κρατουμένων στην ΕΛ.ΑΣ. για την φύλαξη και μεταγωγή σε κλειστή δομή κάτι που - όπως καταγγέλλουν οι Λιμενικοί - ουδέποτε εφαρμόστηκε: Ως αποτέλεσμα το Λιμενικό Σώμα, «έχει καταλήξει να φυλά διαρκώς κρατούμενους σε έναν χώρο που δεν είναι ούτε κατάλληλος ούτε θεσμοθετημένος για κράτηση».

«Από την αρχή της έξαρσης των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη έχουμε παρέμβει και αναφερθεί ως Ένωση [Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης] πολλές φορές για τις έλλειψη, τις ανάγκες των υπηρεσιών μας και την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθούν ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν εκτός των άλλων καθηκόντων τους και σε αυτό το μεγάλο βάρος που προστέθηκε με την έξαρση του μεταναστευτικού.

Η αλήθεια είναι μία: έχουμε μετατραπεί σε τραπεζοκόμους, νοσηλευτές, ψυχολόγους και τραυματιοφορείς αντί να ασκούμε το καθήκον μας. Οι βάρδιες είναι υποστελεχωμένες, με την μηνιαία ενίσχυση να έχει μειωθεί από δέκα (10) σε πέντε (5) άτομα, όταν χρειάζονται τουλάχιστον 30 στελέχη για την 24ωρη φύλαξη στην Αγυιά και στο Νοσοκομείο, αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και στο χώρο φύλαξης του Παλαιού Λιμεναρχείου Ρεθύμνου όπου και εκεί το προσωπικό βρίσκεται στα όρια των αντοχών του».

Το ίδιο αδιέξοδο εκφράζει και ο Δήμος Χανίων, που έχει ζητήσει ήδη την παρέμβαση εισαγγελέα για να εφαρμοστεί ο νόμος που ορίζει μεταφορά των κρατουμένων μεταναστών στα ειδικά προαναχωρησιακά κέντρα εντός διημέρου από τη στιγμή της άφιξης τους.

«Είναι μια προσβλητική εικόνα όχι μόνο για τους ίδιους τους ανθρώπους που είναι το κυρίαρχο, αλλά και όλους εμάς ως τοπική κοινωνία και ως κρητικοί», σχολίασε ο δήμαρχος Παναγιώτης Σημανδηράκης κάνοντας ακόμη λόγο για ένα πίνγκ πόνγκ ευθυνών μεταξύ του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

«Σύμφωνα με τη νομοθεσία, θα πρέπει να επιληφθεί το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και να δοθεί εντολή από τα υψηλά κλιμάκια, ώστε τοπικά να μπορέσουν να εκτελέσουν αυτό που ορίζει η νομοθεσία», σημείωσε ο ίδιος.

«Όλο αυτό, το οικονομικό, η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και κυρίως η εγκατάλειψη από την πολιτεία σε ένα θέμα πανευρωπαϊκό, μας θλίβει. Αν αποσυρθεί αυτή τη στιγμή ο δήμος Χανίων, αν αποσυρθεί η περιφέρεια με το κτίριο που διαθέτει, η κατάσταση πραγματικά θα γίνει κόλαση», τόνισε φανερά αγανακτισμένη η αντιδήμαρχος Ελένη Ζερβουδάκη.

Πλεύρης: Περίπου 600 μετανάστες θα μεταφερθούν σήμερα από την Κρήτη

Μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υποστήριξε πως «η κατάσταση είναι απολύτως διαχειρίσιμη, καθώς μιλάμε για πίεση λίγων ημερών».

Ο Θάνος Πλεύρης τόνισε πως περίπου 600 μετανάστες πρόκειται να μεταφερθούν σήμερα από την Κρήτη, γεγονός που αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των φιλοξενούμενων στο νησί τις επόμενες ημέρες.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημείωσε πως οι υπάρχουσες δομές διαθέτουν χωρητικότητα, ωστόσο το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στην πληρότητα, αλλά αφορά και την ανάγκη αστυνομικής φύλαξης καθώς οι φιλοξενούμενοι θεωρούνται υπό καθεστώς αναστολής.

Ο υπουργός επιβεβαίωσε πως η Κρήτη έχει μετατραπεί σε βασικό σημείο εισόδου μεταναστών, με πάνω από 12.000 αφίξεις το πρώτο οκτάμηνο του έτους, σε σύνολο 27.000 για όλη τη χώρα.

Σχολιάζοντας την εκρηκτική αύξηση των ροών, ο Πλεύρης ανέφερε πως εξετάζεται «αν είναι συγκυριακή ή αν συνδέεται με επιθετική κίνηση κυκλωμάτων διακινητών ή άλλες σκοπιμότητες εργαλειοποίησης».

Σύμφωνα με τον υπουργό, τέλος, η τροπολογία της κυβέρνησης που εφαρμόστηκε από τον Ιούλιο... «λειτούργησε σε απόλυτο βαθμό για δύο μήνες», ωστόσο πλησιάζοντας προς τη λήξη της «χάνει τη δυναμική της, καθώς ενδέχεται να δώσει κίνητρο σε νέες ροές».

Αντί επιλόγου, αξίζει να σημειωθεί πως για την εν λόγω τροπολογία έχουν ήδη εκδοθεί δύο διαταγές ασφαλιστικών μέτρων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - που αφορούν η πρώτη οκτώ Σουδανούς και η δεύτερη τέσσερις Ερυθραίους - ζητώντας από την ελληνική κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε απέλαση πριν εξεταστούν τα αιτήματα ασύλου τους.