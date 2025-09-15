Βοριάδες με 7αρια μποφόρ, ηλιοφάνεια και χωρίς αξιόλογες βροχές συνθέτουν το καιρικό σκηνικό της εβδομάδας, αναλυτικά η πρόγνωση Ζιακόπουλου.

Μπορεί οι μετεωρολόγοι να επιμένουν ότι ο καιρός θα μας τα χαλάσει αυτή την εβδομάδα με έντονες βροχές και καταιγίδες να κάνουν δυναμικά την εμφάνισής τους όμως ο Δημήτρης Ζιακόπουλος διαφοροποιείται. Όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά στη νέα του πρόγνωση στο προσωπικό του ιστολόγιο «Δεν φθάνει που δεν φαίνονται βροχές, θα ’χουμε και τον βοριά που... τα πάντα στεγνώνει!».

Σύμφωνα με την πρόγνωση του κ. Ζιακόπουλου ο καιρός θα συνεχίσει να κινείται σε ρυθμούς καλοκαιρίας. Θα έχουμε ελάχιστες βροχοπτώσεις, με τον ουρανό να παραμένει σχεδόν καθαρός σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, ο βοριάς θα πνέει ενισχυμένος φτάνοντας τα 6 και τα 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 34°C στα ηπειρωτικά και τους 32°C στα νησιά. Γενικά αναμένεται μικρή πτώση θερμοκρασίας μόνο σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στα ορεινά της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), η χώρα θα βρίσκεται και πάλι υπό την επίδραση του συνδυασμού των υψηλών πιέσεων στα Β. Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των Β-ΒΑ ανέμων με ένταση η οποία πρόσκαιρα στο Αιγαίο θα φθάσει τα 7 μποφόρ. Κατά τα άλλα, αναμένεται παντού ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 34 και στα νησιά τους 32 βαθμούς.

Την Τετάρτη (17/9), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και δεν αποκλείεται να βρέξει πρόσκαιρα στην Α. Μακεδονία και τα ορεινά της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 5 μποφόρ, αλλά από το απόγευμα και από τη Βόρεια Ελλάδα αναμένεται ενίσχυση των ανέμων στα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στις Β-ΒΑ περιοχές της χώρας.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή (18 & 19/9) , δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με εντάσεις: στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στην ανατολική και τη Βόρεια Ελλάδα.