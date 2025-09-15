2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο μαζί με 38 πυροσβέστες επιχειρούν στην φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο.

Φωτιά μαίνεται σε χαμηλή βλάστηση στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 1 ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, ενώ επιχειρούν από αέρος επίσης 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

Eικόνες από τη φωτιά στα Καμένα Βούρλα

Η φωτιά ξεκίνησε από ξερά χόρτα και καλαμιές στον Άγιο Σεραφείμ και έλαβε γρήγορα διαστάσεις σύμφωνα με το Lamiareport.gr. Η πυροσβεστική κλήθηκε άμεσα στο πύρινο μέτωπο ενώ σημαντική ήταν και η από αέρος κινητοποίηση. Ειδικότερα, άμεσα ξεκίνησαν οι ρίψεις από τα δύο αεροπλάνα PZL που σηκώθηκαν από το αεροδρόμιο Λαμίας, καθώς και ενός ελικοπτέρου που έφθασε γρήγορα από τη Νέα Αγχίαλο.

