Η κακοκαιρία Daniel «ισοπέδωσε τη Θεσσαλία όχι μόνο οικονομικά, αλλά και κοινωνικά».

Δύο χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της κακοκαιρίας Daniel στη Θεσσαλία, το ζήτημα της αποζημίωσης των δενδροκαλλιεργητών παραμένει μετέωρο, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης.

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2023 η κακοκαιρία Daniel ξεκίνησε από τη Μαγνησία, «χτυπώντας» την πόλη του Βόλου, τον Αλμυρό, το Νότιο Πήλιο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για το ζήτημα.

«Πράγματι συμπληρώνονται δύο χρόνια από το καταστροφικό χτύπημα του Daniel που πραγματικά ισοπέδωσε τη Θεσσαλία όχι μόνο οικονομικά, αλλά και κοινωνικά, ψυχολογικά και άφησε πληγές που ακόμη και σήμερα δεν έχουν επουλωθεί στο ακέραιο και παραμένουν ανοιχτές. Υπάρχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι που έχουν χάσει τις περιουσίες τους και ακόμη και δύο χρόνια μετά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αποζημιώσεις, δεν έχουν αποζημιωθεί για το ζωικό κεφάλαιό τους, για το φυτικό κεφάλαιο, τις σταβλικές εγκαταστάσεις κτλ. υπάρχουν χωράφια που δεν καλλιεργήθηκαν καθόλου λόγω των φερτών υλικών και αναμένουμε ακόμα αυτά τα περιβόητα 12 εκ. προϋπολογισμού που είχε ανακοινώσει ο κ. Τσιάρας και Κέλλας, να μπουν σε ΦΕΚ και να φτάσουν στα χέρια των κτηνοτρόφων», είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Υπάρχουν τα μεγάλα έργα που είχε εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης το 2021 από τα Φάρσαλα. Το 2020 έγινε ο Ιανός, το 2021 ο κ. Μητσοτάκης είχε εξαγγείλει τα μεγάλα φράγματα της Κοπιάς, της Πύλης του Μουζακίου, που στο ελάχιστο έχουν ξεκινήσει, δεν έχει ολοκληρωθεί καν η πρώτη φάση και είναι ένα έργο που θα συγκρατούσε όλον αυτόν τον ορεινό όγκο του νερού στα βουνά και δεν θα κατέβαινε σε πεδιάδες και κατοικημένες περιοχές. Θρηνήσαμε πολλά θύματα κυρίως στην Καρδίτσα».

Αναφορικά με τις αποζημιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φωνάζαμε ότι τα χρήματα που φτάνουν στις τσέπες των αγροτών και των κτηνοτρόφων είναι λιγότερα και ο κ. Μητσοτάκη μας διαβεβαίωσε ότι με δική του παρέμβαση τα χρήματα είναι ακριβώς τα ίδια. Από ό,τι αποδεικνύεται, τα χρήματα αυτά είτε έφταναν σε αγρότες που επωφελούνταν από τις τρύπες του συστήματος και δήλωναν ψευδή στοιχεία, είτε δεν είχαν μία σχέση με το επάγγελμα. Μας τσουβαλιάζουν όλους, υπάρχει μία στάση πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το τελευταίο διάστημα. Οφείλονται από τα προηγούμενα χρόνια να δοθούν στους αγρότες περίπου 650 εκ. ευρώ».