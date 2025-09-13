Θλίψη στην Κεφαλλονιά με τον θάνατο 23χρονου ποδοσφαιριστή - Πώς έπεσε με το αμάξι στη χαράδρα

Οι αρχές διεξάγουν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής.

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου ενός νεαρού ποδοσφαιστή, μόλις 23 ετών, στην Κεφαλλονιά.

Ο λόγος για τον Νίκο Ρώσση, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα που σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Πόρου–Σκάλας στην Κεφαλονιά.

Ο νεαρός, κάτοικος Αθηνών και πρώην ποδοσφαιριστής, εργαζόταν σε ταβέρνα στην περιοχή της Σκάλας και σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατευθυνόταν προς το σπίτι του μετά τη δουλειά, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Όπως έγινε γνωστό, τον νεαρό εντόπισε ένας ψαράς και ενημέρωσε το Λιμενικό και την Αστυνομία.

Οι Αρχές ψάχνουν πώς το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και κατέληξε σε χαράδρα, σε ένα δύσβατο σημείο κοντά στη θάλασσα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στον οδικό άξονα της περιοχής δεν υπάρχει φωτισμός...

Σημειώνεται πως συγγενείς και φίλοι του άτυχου νεαρού δηλώνουν πως ήταν πάντα ένα ευχάριστο και χαμογελαστό παιδί, που δεν έπινε συχνά και αν αυτό συνέβαινε, δεν οδηγούσε.