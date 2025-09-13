Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Θλίψη στην Κεφαλλονιά με τον θάνατο 23χρονου ποδοσφαιριστή - Πώς έπεσε με το αμάξι στη χαράδρα

Θλίψη στην Κεφαλλονιά με τον θάνατο 23χρονου ποδοσφαιριστή - Πώς έπεσε με το αμάξι στη χαράδρα Φωτογραφία: Facebook
Οι αρχές διεξάγουν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής.

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου ενός νεαρού ποδοσφαιστή, μόλις 23 ετών, στην Κεφαλλονιά.

Ο λόγος για τον Νίκο Ρώσση, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα που σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Πόρου–Σκάλας στην Κεφαλονιά.

Ο νεαρός, κάτοικος Αθηνών και πρώην ποδοσφαιριστής, εργαζόταν σε ταβέρνα στην περιοχή της Σκάλας και σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατευθυνόταν προς το σπίτι του μετά τη δουλειά, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Όπως έγινε γνωστό, τον νεαρό εντόπισε ένας ψαράς και ενημέρωσε το Λιμενικό και την Αστυνομία.

Οι Αρχές ψάχνουν πώς το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και κατέληξε σε χαράδρα, σε ένα δύσβατο σημείο κοντά στη θάλασσα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στον οδικό άξονα της περιοχής δεν υπάρχει φωτισμός...

Σημειώνεται πως συγγενείς και φίλοι του άτυχου νεαρού δηλώνουν πως ήταν πάντα ένα ευχάριστο και χαμογελαστό παιδί, που δεν έπινε συχνά και αν αυτό συνέβαινε, δεν οδηγούσε.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο»: Οι πρώτες δηλώσεις της χήρας του Τσάρλι Κερκ

«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο»: Οι πρώτες δηλώσεις της χήρας του Τσάρλι Κερκ

Η μέρα που αλλάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες - Έρχεται η κακοκαιρία και στην Αττική

Η μέρα που αλλάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες - Έρχεται η κακοκαιρία και στην Αττική

Η μάχη των «δελφίνων»: Όποιος ταυτίζεται με Μητσοτάκη «καίγεται»

Η μάχη των «δελφίνων»: Όποιος ταυτίζεται με Μητσοτάκη «καίγεται»

«Εργάνη ΙΙ»: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις δύο ημερών

«Εργάνη ΙΙ»: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις δύο ημερών

Τεκμήρια: Ποιοι ωφελούνται και πόσο μειώνονται οι επιβαρύνσεις

Τεκμήρια: Ποιοι ωφελούνται και πόσο μειώνονται οι επιβαρύνσεις

Πρώτο κουδούνι με περισσότερα από 111.000 παιδιά χωρίς φαγητό

Πρώτο κουδούνι με περισσότερα από 111.000 παιδιά χωρίς φαγητό

Από το CrossFit στο Reformer Pilates - Οι αλλαγές που είδε μια γυμνάστρια

Από το CrossFit στο Reformer Pilates - Οι αλλαγές που είδε μια γυμνάστρια

Σκόρδο: 10 σημαντικά οφέλη για την υγεία μας

Σκόρδο: 10 σημαντικά οφέλη για την υγεία μας

15 γρήγορες συνταγές με αυγά που αξίζει να δοκιμάσετε

15 γρήγορες συνταγές με αυγά που αξίζει να δοκιμάσετε

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Κρήτη: Θρήνος για τον θάνατο 17χρονου, σκοτώθηκε σε τροχαίο οδηγώντας φορτηγό

Κρήτη: Θρήνος για τον θάνατο 17χρονου, σκοτώθηκε σε τροχαίο οδηγώντας φορτηγό

Ελλάδα
Τραγικό τέλος για τη Βρετανίδα που χάθηκε στην Καβάλα - Τι έδειξε η νεκροψία

Τραγικό τέλος για τη Βρετανίδα που χάθηκε στην Καβάλα - Τι έδειξε η νεκροψία

Ελλάδα
Ζόζεφιν: Η συγκινητική ανάρτηση για τη γιαγιά της

Ζόζεφιν: Η συγκινητική ανάρτηση για τη γιαγιά της

Life
Διάβασε την ετικέτα: Τα συστατικά των τροφίμων που συνδέονται με πρόωρο θάνατο

Διάβασε την ετικέτα: Τα συστατικά των τροφίμων που συνδέονται με πρόωρο θάνατο

Υγεία

NETWORK

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Τι θα γίνει στην καρδιά σας αν πίνετε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί την ημέρα

Τι θα γίνει στην καρδιά σας αν πίνετε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί την ημέρα

healthstat.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ienergeia.gr
Τα μεγάλα οφέλη που προσφέρουν τα μανιτάρια στην υγεία

Τα μεγάλα οφέλη που προσφέρουν τα μανιτάρια στην υγεία

healthstat.gr
Κάθε πότε πρέπει να λούζετε τα μαλλιά σας, σύμφωνα με τους ειδικούς

Κάθε πότε πρέπει να λούζετε τα μαλλιά σας, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Τα 5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε πριν δώσετε αίμα

Τα 5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε πριν δώσετε αίμα

healthstat.gr
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

ienergeia.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ienergeia.gr