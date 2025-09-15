Η απόλυτη εκδρομή για το Σεπτέμβριο.

Ψάχνετε για την απόλυτη εκδρομή του Σεπτεμβρίου; Η Ελλάδα, ενδείκνυται για τέτοιου είδους εξορμήσεις όλο το χρόνο και ιδιαίτερα στις αρχές του φθινοπώρου που ο καιρός ακόμη είναι ιδανικός για πιο «ελαφριά» ρούχα, σύντομες βουτιές στην θάλασσα και ρομαντικές βόλτες σε σοκάκια και γραφικά καλντερίμια.

Τι καλύτερο λοιπόν, από μια εκδρομή σε ένα μέρος που συνδυάζει βουνό, θάλασσα και παράδοση μέσα σε λίγα χιλιόμετρα; Ο καιρός για λίγο ακόμη θα παραμείνει ζεστός με δροσερές βραδιές.

Ποια θα είναι η επόμενη επιλογή σας;

Ο απόλυτος προορισμός για εκδρομή το Σεπτέμβριο

Το Πήλιο λοιπόν, αποτελεί την ιδανική επιλογή για εσάς που επιθυμείτε μια σύντομη απόδραση σε ένα μέρος που συνδυάζει όλες τις επιλογές και τις ανάγκες σας.

Αποτελεί τον «Μυθικό βουνό των Κενταύρων», εκεί όπου απλώνεται ένα φυσικό «μπαλκόνι» που κοιτάει τον Παγασητικό Κόλπο και το Αιγαίο, ενώ βρίσκεται στην καρδιά της Μαγνησίας. Εκεί όπου η πυκνή βλάστηση συναντάει τα κρυστάλλινα νερά τα γραφικά χωριά και τις γαλαζοπράσινες παραλίες που δημιουργούν ένα τοπίο μαγευτικό και πολυδιάστατο.

Μπορεί το Πήλιο λοιπόν να είναι βουνό, αλλά έχει απίθανες ακτές, ιδιαίτερα προς την νοτιανατολική πλευρά.

Παράλληλα, φημίζεται για την γαστρονομίας της και τα τοπικά προϊόντα. Τα λεγόμενα Πηλιορείτικα μαγειρευτά, πίτες και σπιτικά γλυκά του κουταλιού. Ενώ τα παραδοσιακά τσιπουράδικά βρίσκονται σε κάθε γωνιά του Πηλίου.

Ενδείκνυται για ρομαντικά ταξίδια και σύντομες αποδράσεις, τόσο για τις οικογένειες – όσο και για μεγάλες παρέες.

Το Πήλιο έχει παλιά καλντερίμια και σηματοδοτημένα μονοπάτια που ενώνουν τα χωριά μεταξύ τους και είναι ιδανικά για πεζοπορία. Ενώ οι παραλίες, όπως Μυλοπόταμος, Πλάκα, Άγιος Ιωάννης, Παπά Νερό είναι ιδανικές για μπάνιο, ακόμη και το Σεπτέμβριο.

