Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Κίνηση τώρα: Χάος στους δρόμους – Μισάωρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κίνηση τώρα: Χάος στους δρόμους – Μισάωρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους, τα δύσκολα σημεία στο οδικό δίκτυο της Αττικής/

Τα σχολεία ξεκίνησαν και η κίνηση αυτή την ώρα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης είναι στο «κόκκινο».

Μποτιλιάρισμα, χαμηλές ταχύτητες και μεγάλες καθυστερήσεις συνθέτουν το σκηνικό που καλούνται να διαχειριστούν οι οδηγοί μετά το σχόλασμα. Χαρακτηριστικές οι μισάωρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό.

Η κυκλοφορία στις κύριες λεωφόρους της Αττικής είναι σήμερα ιδιαίτερα δύσκολη, με πολλούς οδηγούς να κινούνται σημειωτόν. Τα πιο προβληματικά σημεία περιλαμβάνουν:

Λ. Κηφισού (άνοδος και κάθοδος)

Λ. Κηφισίας (άνοδος και κάθοδος)

Λ. Κατεχάκη (από Ηλιούπολη και προς Ηλιούπολη)

Λ. Ποσειδώνος (τμήματα Αλίμου – Καραϊσκάκη και προς Γλυφάδα)

Κεντρικές λεωφόροι και οδοί της Αθήνας όπως Πατησίων, Αχαρνών, Μεσογείων, Συγγρού, Βασ. Σοφίας.

Η κυκλοφορία στην πρωτεύουσα παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και έχει μετατραπεί σε «δοκιμασία νεύρων» για τους οδηγούς, με μεγάλη συμφόρηση και περιορισμένη ροή.

kinisi 129 cb551

«Στο κόκκινο» η Αττική Οδός

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Αττική Οδό οι καθυστερήσεις είναι σημαντικές και αφορούν τα εξής σημεία:

  • Ρεύμα προς Αεροδρόμιο: Καθυστερήσεις 10'-15' από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

  • Ρεύμα προς Ελευσίνα: Καθυστερήσεις άνω των 30' από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία).

{https://x.com/aodostraffic/status/1966507329571922022}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Τοξικές ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές μπύρες

Τοξικές ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές μπύρες

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

Candidozyma auris: Τι είναι ο μύκητας που εξαπλώνεται στα νοσοκομεία της Ελλάδας

Candidozyma auris: Τι είναι ο μύκητας που εξαπλώνεται στα νοσοκομεία της Ελλάδας

Αδ. Γεωργιάδης: Τα στοιχεία για τις προσλήψεις νέων γιατρών στο ΕΣΥ

Αδ. Γεωργιάδης: Τα στοιχεία για τις προσλήψεις νέων γιατρών στο ΕΣΥ

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Αττική Οδός: Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

Αττική Οδός: Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

Ελλάδα
Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό - «Κόκκινος» ο Κηφισός, δυσκολίες στην Αθηνών Λαμίας

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό - «Κόκκινος» ο Κηφισός, δυσκολίες στην Αθηνών Λαμίας

Ελλάδα
Άτομο απειλεί να πέσει από γέφυρα στον Κηφισό

Άτομο απειλεί να πέσει από γέφυρα στον Κηφισό

Ελλάδα
Λεωφόρος Ποσειδώνος: Καραμπόλα με φορτηγό, ΙΧ και δύο μηχανές

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Καραμπόλα με φορτηγό, ΙΧ και δύο μηχανές

Ελλάδα

NETWORK

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

ienergeia.gr
Ποιος είναι ο 52χρονος που συνελήφθη για προκλητικές αναρτήσεις κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Ποιος είναι ο 52χρονος που συνελήφθη για προκλητικές αναρτήσεις κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

healthstat.gr
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

healthstat.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ienergeia.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ienergeia.gr
Αδ. Γεωργιάδης: Έλλειψη συντονισμού και διοικητικά λάθη στην Αίγινα αποκάλυψε η ΕΔΕ

Αδ. Γεωργιάδης: Έλλειψη συντονισμού και διοικητικά λάθη στην Αίγινα αποκάλυψε η ΕΔΕ

healthstat.gr
Ιπποκράτειο Αθηνών: Στις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του γιατρού που συνελήφθη για «φακελάκι»

Ιπποκράτειο Αθηνών: Στις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του γιατρού που συνελήφθη για «φακελάκι»

healthstat.gr