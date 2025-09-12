Κίνηση τώρα: Χάος στους δρόμους – Μισάωρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους, τα δύσκολα σημεία στο οδικό δίκτυο της Αττικής/

Τα σχολεία ξεκίνησαν και η κίνηση αυτή την ώρα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης είναι στο «κόκκινο».

Μποτιλιάρισμα, χαμηλές ταχύτητες και μεγάλες καθυστερήσεις συνθέτουν το σκηνικό που καλούνται να διαχειριστούν οι οδηγοί μετά το σχόλασμα. Χαρακτηριστικές οι μισάωρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό.

Η κυκλοφορία στις κύριες λεωφόρους της Αττικής είναι σήμερα ιδιαίτερα δύσκολη, με πολλούς οδηγούς να κινούνται σημειωτόν. Τα πιο προβληματικά σημεία περιλαμβάνουν:

Λ. Κηφισού (άνοδος και κάθοδος)

Λ. Κηφισίας (άνοδος και κάθοδος)

Λ. Κατεχάκη (από Ηλιούπολη και προς Ηλιούπολη)

Λ. Ποσειδώνος (τμήματα Αλίμου – Καραϊσκάκη και προς Γλυφάδα)

Κεντρικές λεωφόροι και οδοί της Αθήνας όπως Πατησίων, Αχαρνών, Μεσογείων, Συγγρού, Βασ. Σοφίας.

Η κυκλοφορία στην πρωτεύουσα παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και έχει μετατραπεί σε «δοκιμασία νεύρων» για τους οδηγούς, με μεγάλη συμφόρηση και περιορισμένη ροή.

«Στο κόκκινο» η Αττική Οδός

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Αττική Οδό οι καθυστερήσεις είναι σημαντικές και αφορούν τα εξής σημεία:

Ρεύμα προς Αεροδρόμιο: Καθυστερήσεις 10'-15' από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης .

Ρεύμα προς Ελευσίνα: Καθυστερήσεις άνω των 30' από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία).

{https://x.com/aodostraffic/status/1966507329571922022}