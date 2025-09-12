Games
Αυτός είναι ο οικισμός της Ελλάδας με 9.000 αυθαίρετα (Βίντεο - Drone)

Αυτός είναι ο οικισμός της Ελλάδας με 9.000 αυθαίρετα (Βίντεο - Drone)
Ένα ακόμη εξαιρετικό βίντεο από τον Michael Miller.

Δεν είναι υπερβολή ότι η Σπιάτζα Ηλείας είναι η περιοχή με τα περισσότερα αυθαίρετα στην Ελλάδα. Και δεν είναι μια… αυθαίρετη εκτίμηση, αλλά η επίσημη καταγραφή από το ΤΑΙΠΕΔ, όπου κατέγραψε 9.000 καταπατήσεις σε συνολική έκταση 20.000 στρεμμάτων αιγιαλού.

Η έλλειψη σχεδίου και η ανοχή των αρχών, σε συνδυασμό με την αίγλη του εκλογικού δυναμικού των καταπατητών, συνέβαλαν στη διατήρηση αυτής της κατάστασης και οδήγησε στο αντίθετο αποτέλεσμα:

Καταπάτηση δημόσιας γης: επειδή δεν υπήρχε σαφής πολεοδομικός σχεδιασμός, η περιοχή θεωρήθηκε «ελεύθερη» για όποιον ήθελε να στήσει μια πρόχειρη παραθαλάσσια οικία.

spiatza2_76365.jpg

Απουσία υποδομών: δεν δημιουργήθηκαν δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης και οδοποιίας, με αποτέλεσμα την ύπαρξη αυθαίρετων γεωτρήσεων, βόθρων και πρόχειρων κατασκευών.

Μακροχρόνια παθογένεια: σήμερα οι περισσότερες από αυτές τις κατασκευές, αν και παράνομες, έχουν νομιμοποιηθεί με αλλεπάλληλους νόμους, χωρίς όμως ποτέ να υπάρξει πραγματική πολεοδομική οργάνωση.

Όταν επικρατούν έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή της Σπιάτζας όπως ισχυρές βροχοπτώσεις, δυνατός κυματισμός και θυελλώδες άνεμοι σε συνδυασμό την έλλειψη επαρκών αντιπλημμυρικών έργων και τις ανεξέλεγκτης δόμηση εντείνονται οι επιπτώσεις των φαινομένων. Σε αρκετές περιπτώσεις οι δρόμοι μετατρέπονται σε χείμαρρους, ενώ κατοικίες πλυμμυρίζουν και στην συνέχεια γκρεμίζονται , ιδιαίτερα όσες βρίσκονται δίπλα στο αιγιαλό.

spiatza3_6c45f.jpg

Η ανάγκη για άμεση ενίσχυση των υποδομών και την εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας είναι επιτακτική καθώς η κλιματική αλλαγή καθιστά τα έντονα καιρικά φαινόμενα ολοένα και πιο συχνά και επικίνδυνα για την περιοχής της Σπιάτζας και τους κατοίκους της.

Το μέλλον της Σπιάτζας εξαρτάται από την πολιτική βούληση, την περιβαλλοντική ευαισθησία και τη συνεργασία των τοπικών κοινωνιών με την πολιτεία. Ο οικισμός μπορεί να αποτελέσει πρότυπο βιώσιμης αναβάθμισης και ανάπλασης εφόσον υπάρξει ένας ολοκληρωμένος πολεοδομικός σχεδιασμός που θα εξασφαλίζει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και την ασφάλεια και τα δικαιώματα των κατοίκων. Μία τέτοια ζώνη θα μπορούσε να αναδείξει το πιο προνομιακό σημείο του Πύργου και να καταστήσει τουριστικό προορισμό για όλη τη δυτική Πελοπόννησο.

spiatza4_bf91e.jpg

Δείτε το drone βίντεο από τον Michael Miller

{https://www.youtube.com/watch?v=803MaHxVIUo}

