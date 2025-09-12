Games
ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 1/10

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 1/10
Η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε 24ωρη απεργία σε όλο το Δημόσιο την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε 24ωρη πανελλαδική απεργία για την 1η Οκτωβρίου, ως συνέχεια των κινητοποιήσεων στη ΔΕΘ σύμφωνα με την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο αποφάσισαν να προχωρήσουν σε απεργία διεκδικώντας μεταξύ άλλων:

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και ουσιαστικές αυξήσεις αποδοχών.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στο Δημόσιο.

Κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου και απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο, με διατήρηση 35ωρου και πενθήμερου για όλους.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ για την 24ωρη απεργία

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη σημερινή της συνεδρίαση, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας για την 1η Οκτωβρίου 2025. Η απεργιακή κινητοποίηση έρχεται ως συνέχεια των κινητοποιήσεων των συνδικάτων που έγιναν στη ΔΕΘ και συνδέεται με την κυβερνητική επιλογή για παραπέρα στήριξη της έντασης της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, με το νομοσχέδιο για το 13ωρο, τους χαμηλούς μισθούς και την επιβολή «σιγής νεκροταφείου» στους χώρους δουλειάς. Παραμένουν κυρίαρχα τα αιτήματά μας για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές μας και Συλλογικές Συμβάσεις και στο Δημόσιο, προκειμένου να ζούμε με αξιοπρέπεια.

Τα μέτρα της Κυβέρνησης που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζομένους στο Δημόσιο για τους οποίους καμιά αύξηση δεν ανακοινώθηκε πέραν της μείωσης κατά 2%, του φορολογικού συντελεστή, δηλ. 100-200€ τον χρόνο.

Η απεργία που έχει ήδη προκηρύξει η ΓΣΕΕ για την ίδια μέρα αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία Γενική.

Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό γιατί όχι μόνο γνωρίζουμε πως δεν υπάρχουν «οάσεις και Σινικά τείχη» στον κόσμο της μισθωτής εργασίας, αλλά και γιατί στον δημόσιο τομέα εργάζονται χιλιάδες εργολαβικοί και συμβασιούχοι συνάδελφοι

Όχι στους μισθούς πείνας. Όχι στις 13 ώρες δουλειάς, όχι στα εξαντλητικά ωράρια που διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων. Τα συνδικάτα οφείλουν να δώσουν από κοινού τη μάχη για να μην περάσει αυτό το «έκτρωμα».

Την 1η του Οκτώβρη απεργούμε και διεκδικούμε:

  • Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές μας για να ζούμε με αξιοπρέπεια.
  • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.
  • Κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου.
  • Να αποσυρθεί το Νομοσχέδιο για το 13ωρο. 35ωρο-πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.
