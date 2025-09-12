Games
Γλυφάδα - Ο εφιάλτης 16χρονης που έπεσε στα χέρια του μαστροπού: Με «πούλαγε» για 600 ευρώ την ώρα

Γλυφάδα - Ο εφιάλτης 16χρονης που έπεσε στα χέρια του μαστροπού: Με «πούλαγε» για 600 ευρώ την ώρα Φωτογραφία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Το μαρτύριο των κοριτσιών διήρκησε από το 2016 έως το 2020. Τις έδερνε, τις εξέδιδε και τους έδινε ναρκωτικά.

Σοκαριστικές λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από την δράση του 42χρονου μαστροπού που συνελήφθη χθες, καθώς επί χρόνια προσέγγιζε νεαρές ευάλωτες γυναίκες και αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, τις εξανάγκαζε με τη βία να παρέχουν ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής, την οποία ιδιοποιούνταν ο ίδιος.

Παράλληλα, είχε συστήσει εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου και εξανάγκαζε γυναίκες, χρησιμοποιώντας απατηλά μέσα (υποσχέσεις υψηλών απολαβών), καθώς επίσης και απειλές και σωματική και ψυχολογική βία, να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε και διακινούσε ηλεκτρονικά, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Για τον έλεγχο και την κάμψη της αντίστασης των θυμάτων, χρησιμοποιούσε διάφορες μεθόδους, όπως χορήγηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης) και σωματική κακοποίηση, ενώ παράλληλα προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους χωρίς τη θέλησή τους.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Mega τόνισε ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν πέντε καταθέσεις γυναικών, ωστόσο δεν αποκλείεται τα θύματα να είναι πολλά περισσότερα, καθώς η δράση του μαστροπού ξεκινά το 2016.

«Σε κάποιες περιπτώσεις είχε δανείσει χρήματα σε κάποιες κοπέλες και μετά τις εκβίαζε», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι ο 42χρονος δεν επέλεγε τυχαία τα θύματά του. «Είχαν οικονομικά προβλήματα και δεν υπήρχε υποστηρικτικό περιβάλλον, συνήθως ήταν από διαλυμένες οικογένειες».

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, ο ίδιος έλεγε ότι έχει πολλούς γνωστούς - και πολιτικούς. «Επικαλούταν τον ίδιο τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, όπως και αστυνομικούς».

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι

«Εγινε καταγγελία από μία κοπέλα, η οποία κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του. Συνάντησε έναν αστυνομικό τυχαία στον δρόμο. Αυτός την οδήγησε στην αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ.», τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Ο 42χρονος κρατούσε τα θύματά του σε έναν συγκεκριμένο χώρο στα νότια προάστια, όπου πραγματοποιούνταν και ραντεβού. Υπήρχαν κι άλλοι χώροι που ελέγχει η Αστυνομία, που αναφέρθηκαν από τα θύματα. Εκεί πραγματοποιούνταν οι ερωτικές ταινίες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Μαρτυρία θύματος: Με πούλαγε με 500-600€ την ώρα, γιατί έλεγε στους πελάτες ότι είμαι ανήλικη

Η «Μαρία», θύμα του μαστροπού, μίλησε στο Mega και η μαρτυρία της είναι ανατριχιαστική.

«Τον γνώρισα μέσω μιας αγγελίας που είχε, για πωλήτρια, στη Γλυφάδα, όπου διατηρούσε ένα κατάστημα ρούχων. Δούλεψα εκεί τρεις μήνες. Το μαγαζί δεν πήγαινε καθόλου καλά και το έκλεισε. Μέσα σε αυτό το τρίμηνο γνωριστήκαμε, είχε πάρα πολύ καλή συμπεριφορά απέναντί μου, ήταν πολύ φιλικός και πρόσχαρος. Προσπαθούσε να δείχνει ως ένας καλός φίλος», είπε αρχικά.

«Είχα πάρει κάποιες προπληρωμές από τη δουλειά μου, γιατί είχα ανάγκες στο σπίτι μου. Εκλεισε το μαγαζί, κρατήσαμε κάποιες επαφές. Μου λέει μια κοπέλα που ήταν σύντροφός του, "το ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος εκδίδει κοπέλες;". Λέω όχι, δεν το γνώριζα. Τον ρώτησα και μου είπε "ναι, το κάνω". Ετσι, έκοψα κάθε επαφή μαζί του. Άλλαξα αριθμό, δεν του γύρισα τα χρήματα που είχα δανειστεί, θεώρησα σωστό να εξαφανιστώ από όλο αυτόν τον κύκλο».

Σύμφωνα με την μαρτυρία, ο 42χρονος βρήκε τον νέο αριθμό τηλεφώνου της κοπέλας και ο εφιάλτης μόλις ξεκινούσε: «Με παρακολουθούσε για αρκετό καιρό, ερχόταν έξω από το σπίτι μου, με εκβίαζε, έλεγε ότι θα κάνει κακό στην οικογένειά μου, σε μένα. Κάπως έτσι ξεκίνησε η διαδικασία, να βρεθούμε, να τα πούμε. Δεν πήγα στην Αστυνομία, τότε ήμουν 16 ετών».

«Έλεγε, μου χρωστάς χρήματα, απαντούσα θα δουλέψω και θα στα δώσω. Όχι, θα το κάνεις με τον δικό μου τρόπο". Αυτό ήταν... Μας χτύπαγε για να τον ξεπληρώσουμε», τόνισε.

Το μαρτύριο διήρκησε από το 2016 έως το 2020.

«Ημασταν περίπου 10-11 κοπέλες στον χώρο. (...) Με πούλαγε με 500-600€ την ώρα, γιατί έλεγε στους πελάτες ότι είμαι ανήλικη, με πήγαινε ακόμη και σε 10 πελάτες τη μέρα. (...) Μας έδινε ναρκωτικά. Εμένα από τα 17 μου».

Το χρέος της «Μαρίας» μπορεί να είχε καλυφθεί, ωστόσο δεν την άφηνε να φύγει: «Ο λόγος που ξεκίνησε να μου δίνει ναρκωτικά χωρίς να το θέλω ήταν αυτός, για να μην πάω στην Αστυνομία. Ηθελα να σταματήσω. Ελεγε ότι θα ισχυριζόταν ότι είμαι πρεζάκι και πήγα εγώ σε αυτόν γιατί ήθελα να πάρω τη δόση μου».

«Οταν ένας άνθρωπος σε αναγκάζει στα 16 σου με βία και ξύλο να πάρεις ναρκωτικά, θα πάρεις ναρκωτικά», τόνισε.
Ερωτηθείσα αν ο 42χρονος τη βίασε, είπε: «Ναι, συνέχεια, από τα 16 μου».

Μάλιστα, όπως είπε, οι πελάτες ήταν «πλούσιοι άνθρωποι», αλλά μεταξύ τους «δεν ήταν κάποιος γνωστός. Ήταν απλοί, καθημερινοί άνθρωποι, απλά "άρρωστοι"».

Πού ήταν «φυλακισμένες»; «Υπήρχε ένα σπίτι-μαγαζί-γυμναστήριο, στον Άγιο Δημήτριο. Εκεί κοιμόμασταν», είπε.

