Στη φυλακή ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου και άλλοι 5 για αρχαιοκαπηλία

Προφυλακιστέοι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν και οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, ανάμεσά τους και ο ηγούμενος.

Μετά τις απολογίες των έξι κατηγορούμενων, όλοι τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Κορίνθου, σύμφωνα με το korinthostv.

Οι έξι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή. Τα μέλη της σπείρας, που είχε έδρα τα Καλάβρυτα, δραστηριοποιούνταν στην κατοχή και πώληση θρησκευτικών εικόνων και άλλων αρχαίων αντικειμένων.

Ανάμεσα στους έξι συλληφθέντες είναι ο 63χρονος ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, όπως και ένας 39χρονος ιερομόναχός της.

Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, όπλα, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και περί ανιχνευτών μετάλλων.