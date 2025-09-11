Games
Πειραιάς: Έρευνα για την σύγκρουση τραμ με λεωφορείο - Επιβάτης ήταν και στο τροχαίο στη Βούλα πριν 2 μήνες

«Μαύρισαν όλα και τώρα το ψάχνουν οι γιατροί» δηλώνει ο οδηγός του τραμ που έπεσε πάνω στο λέωφορείο, το έδειξαν τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας.

Σοκ και αναστάτωση προκάλεσε η σύγκρουση ενός λεωφορείου με συρμό του τραμ στον Πειραιά το απόγευμα της Τρίτης, λίγο μετά τις 18:00, στη στάση «Εστία Ναυτικών». Το λεωφορείο της γραμμής 040 εκτελούσε το δρομολόγιο από Σύνταγμα προς Πειραιά όταν συγκρούστηκε με το τραμ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός του τραμ ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα ο συρμός να καταλήξει πάνω σε λεωφορείο το οποίο είχε σταθμεύσει σε κοινή στάση που μοιράζονται. Τριάντα άτομα, ανάμεσά τους και οι δύο οδηγοί, τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Στο σημείο έσπευσαν 7 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα, 16 διασώστες του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας, που συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ οι επιβάτες που μπορούσαν να κινηθούν κουτσαίνοντας ανέβηκαν στα φορεία και μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες. Ένας από τους επιβάτες περιγράφει: «Ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος και πέσαμε όλοι κάτω. Είχα σπασμένο πόδι, δεν μπορούσα να σηκωθώ, ενώ ο οδηγός έτρεχαν τα αίματα. Ουρλιάζαμε από τον πόνο».

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες της σύγκρουσης

Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου διενεργούν οι αρμόδιες Αρχές, με την υποστήριξη της ΣΤΑ.ΣΥ και της Ο.ΣΥ, οι οποίες έχουν θέσει στη διάθεση των αρχών τόσο το σχετικό οπτικό υλικό όσο και το καταγραφικό δεδομένων ταχύτητας του Τραμ. Από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος, οι Διοικήσεις και οι εργαζόμενοι των εμπλεκόμενων υπηρεσιών της Ο.ΣΥ και της ΣΤΑ.ΣΥ έσπευσαν στο σημείο, προσφέροντας άμεση συνδρομή στην Τροχαία και στο ΕΚΑΒ, όπως επισημαίνεται σε νεότερη ανακοίνωση των δύο εταιρειών.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ - ΟΣΥ

«Από την πρώτη στιγμή, Διοικήσεις και εργαζόμενοι των αρμόδιων υπηρεσιών της Ο.ΣΥ και της ΣΤΑ.ΣΥ έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματος και συνέδραμαν στην επιχείρηση της Τροχαίας και του ΕΚΑΒ. Έχοντας ως βασική προτεραιότητα την υγεία των τραυματιών, επιβατών και οδηγών, Διοικήσεις και εργαζόμενοι των δύο εταιρειών βρέθηκαν εξαρχής στο πλευρό των διακομισθέντων στα νοσοκομεία. Από αυτούς, 21 έλαβαν το βράδυ της Τετάρτης εξιτήριο από τα νοσοκομεία Θριάσιο και ΚΑΤ και το ανήλικο παιδί πήρε εξιτήριο το μεσημέρι της Πέμπτης από το Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο ΚΑΤ μια επιβάτιδα και ο οδηγός του Τραμ (καρδιολογική κλινική), με την κατάσταση της υγείας τους να μην κρίνεται ανησυχητική. Το βράδυ της Τετάρτης επίσης, υπήρξε μέριμνα για τη μεταφορά στην οικία τους των επιβατών, που έλαβαν εξιτήριο και δεν διέθεταν μέσο μεταφοράς. Ο οδηγός του λεωφορείου, έμπειρος και με επιχειρησιακή επάρκεια ακολούθησε κατά γράμμα τον κανονισμό λειτουργίας και προχώρησε σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες. Ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές και στη συνέχεια έδωσε τις πρώτες βοήθειες στους τραυματισμένους επιβάτες. Ο ίδιος διακομίστηκε στο Θριάσιο, με τραύμα στο κεφάλι και έλαβε εξιτήριο. ΣΤΑ.ΣΥ και Ο.ΣΥ εκφράζουμε και πάλι τη λύπη μας για το συμβάν, ζητάμε συγνώμη από τους πολίτες και το επιβατικό μας κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που προκλήθηκε και στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό των τραυματιών».

Τα πρώτα λόγια του οδηγού του τραμ

Ο οδηγός του τραμ, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό καρδιολογική παρακολούθηση, δήλωσε: «Είδα μόνο ένα μαύρο μπροστά μου, δεν ξέρω πώς συνέβη».

Οι συνδικαλιστές του ΟΑΣΑ τόνισαν ότι πρόκειται για ατυχή περιστατικά και όχι για θέμα εμπειρίας των οδηγών, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των επιβατών.

Επιβάτης του λεωφορείου ήταν και στο τροχαίο των λεωφορείων στη Βούλα πριν 2 μήνες

Αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία επιβάτη του λεωφορείου Βασίλη Μπακάλαρου που αποκάλυψε πως είχε υπάρξει επιβάτης σε ένα από τα δύο λεωφορεία που συγκρούστηκαν στη Βούλα στις αρχές Ιουλίου. Στο εν λόγω τροχαίο, τραυματίστηκαν 47 επιβάτες, πολλοί εκ των οποίων ανήλικοι που πήγαιναν στη θάλασσα. «Λένε ότι ο μηχανοδηγός του τραμ ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του και το φως του. Τελευταία αντέδρασε τραβώντας χειρόφρενο. Ήμουν και στο λεωφορείο της Βούλας, είμαι ακόμα τραυματίας. Αυτό που έγινε με τα δύο λεωφορεία. Τα τραύματά μου είναι… ακόμα, ήμουν πίσω από τον οδηγό. Χτύπησα στο παρμπρίζ», σημείωσε. «Εγώ δεν χτύπησα, απλώς ένιωσα το αίσθημα του φόβου» κατέληξε.

