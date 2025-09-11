Games
Ελλάδα

Έρχονται σοβαρές καταιγίδες - Ποια μέρα θα ξεσπάσουν

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με τον Παναγιιώτη Γιαννόπουλο.

Ο καιρός είναι ακόμα ηλιόλουστος. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, γύρω στο μεσημέρι με απόγευμα σήμερα σε κάποιες περιοχές, στα βορειοδυτικά τμήματα (εκεί στην Κέρκυρα) θα έχει και πάρα πολλές καταιγίδες.

Στην Ήπειρο, στη δυτική Μακεδονία και κάποιες άλλες περιοχές της Μακεδονίας το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται άστατες καιρικές συνθήκες.

Οι άνεμοι θα πιάσουν αύριο τα 6 μποφόρ. Η θεμροκρασία είναι η πιο υψηλή επόμενων 15 ημερών. Θα φθάσουμε ακόμα και 36 βαθμούς, κοντά στη Θεσσαλία και στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Ελλάδα

Στην Αττική, λίγη παραπάνω ζέστη με 34 βαθμούς Κελσίου στο κεντρο της πόλης.

Στη Θεσσαλονίκη, έως και 31 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο. Μικρή πιθανότητα για μπόρες στα βόρεια του νομού.

Ο καιρός την επόμενη εβδομάδα

Από Παρασκευή λίγα φαινόμενα αναμένουμε κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, κάποιες τοπικές καταιγίδες και το μεσημέρι και το απόγευμα λίγα τα φαινόμενα.

Θα πέσει η θερμοκρασία και στη βόρεια Ελλάδα με τον υδράργυρο να φθάνει κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου.

Η Κυριακή και το Σάββατο θα είναι ηλιόλουστες χωρίς φαινόμενα. Ο καιρός το Σάββατο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, θα είναι ωραίος ακόμη και για ένα μπάνιο.

Σοβαρά φαινόμενα, όπως καταιγίδες φαίνεται να έρχονται από την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα.

