Ελλάδα

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Και νέα κακοκαιρία από την επόμενη εβδομάδα - Έρχονται τα πρωτοβρόχια

eurokinissi
Βροχές και καταιγίδες ξεκινάνε από σήμερα. Νέα κακοκαιρία την επόμενη εβδομάδα, «βλέπει» ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Μπορεί να κάνει ζέστη προς τη νότια και ανατολική Ελλάδα σήμερα, ταυτόχρονα όμως, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, περνάει και η κακοκαιρία από τη νότια Ιταλία προς τα Βαλκάνια και αυτό θα έχει σαν συνέπεια να δούμε ισχυρές καταιγίδες προς τη βόρεια - βορειοηπειρωτική Ελλάδα.

Θέλει σήμερα μια προσοχή η περιοχή της Κέρκυρας, η Ήπιερος και η δυτική Μακεδονία όπου θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σήμερα, η χώρα θα είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα. Από τη Θεσσαλία και πιο κάτω οι συνθήκες θα είναι καλοκαιρινές.

Ελλάδα

Προς τη βόρεια Ελλάδα θα εκδηλωθούν βροχές ακόμη και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Δεν αποκλείεται να βγούν και κάποιες μπόρες αστάθειας προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου, προς τα βουνά, δηλαδή προς την Τρίπολη, το Μαίναλο, τον Ταϋγετο, τον Πάρνωνα.

Οι άνεμοι πλέον στρέφονται σε νοτιοδυτικούς έως και 6 μποφόρ. Ο άνεμος αυτός θα λειτουργήσει σαν καταβάτης, δηλαδή σαν λίβας, με αποτέλεσμα να δούμε ακόμη και 37 βαθμούς Κελσίου προς την Αττικοβοιωτία αλλά και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Στην Αττική, η σημερινή ημέρα θα είναι καλοκαιρινή με πολλή ζέστη και τη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αίγινα μπορεί να δούμε τοπικά και 37 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ήπιες οι καιρικές συνθήκες. Κοντά στο απόγευμα δεν αποκλείεται να σημειωθούν κάποιες μπόρες γύρω από την πόλη. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το Σαββατοκύριακο και την Παρασκευή η αστάθεια θα αφορά κυρίως κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα. Ενισχύεται το μελτέμι για να επαναφέρει τη θερμοκρασία κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Στις αρχές της άλλης εβδομάδας φαίνεται οτι έρχεται μια οργανωμένη κακοκαριία, ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό. Τα πρωτοβρόχια, τα οποία μπορεί να εμφανίσουν κάποια ένταση.

Δεν δείχνει να είναι κάτι το ακραίο, παρ'όλα αυτά θέλει μία προσοχή γιατί τα φαινόμενα τοπικά μπορεί να έχουν μία ένταση.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

