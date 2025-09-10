Σάκης Αρναούτογλου - Καιρός: «Φουντώνει» η αστάθεια - Πού θα έχουμε βροχές

Ο καιρός των επόμενων ημερών. Όσα είπε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Με καλό καιρό θα ξεκινήσει ο καιρός στην χώρα μας την Πέμπτη, με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι στα βόρεια και ΒΔ της χώρας και από το μεσημέρι και μετά θα ξεκινήσει μια πρώτη αστάθεια. Έτσι αναμένονται τοπικές καταιγίδες και μπόρες στα ΒΒΔ (Κέρκυρα - έως Κεντρική Μακεδονία).

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θέλει προσοχή για μπουρίνια στη ΒΔ χώρα, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα κεντρικά τους 34 βαθμούς, στα βόρεια από 26 έως και 31 και στα νότια στους 34-35. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 και στα ανατολικά από 27 έως και 32.

Την Παρασκευή και συγκεκριμένα τα ξημερώματα θα έχουμε ίσως στη κεντρική Μακεδονία κάποιες μπόρες, ενώ σε Δράμα και Ξάνθη ίσως εξαπλωθούν οι βροχές. Το Σάββατο σε μεγαλύτερα υψόμετρα σε Θεσσαλία και Μακεδονία ίσως έχουμε επίσης κάποιες μπόρες και την Κυριακή στα ορεινά της Μακεδονίας θα έχουμε μπόρες. Αλλά το βράδυ της Κυριακής η αστάθεια θα είναι πιο έντονη σε Μακεδονία και Θεσσαλία επίσης.

Τη Δευτέρα η αστάθεια φουντώνει και θα έχουμε βροχές έως και την Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία θα είναι σε πτώση από το Σάββατο.

Δείτε αναλυτικά τον καιρό - Η τάση μέχρι και 21/9

{https://www.youtube.com/watch?v=DDqBQSuNkwA}