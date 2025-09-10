Games
Σάκης Αρναούτογλου - Καιρός: «Φουντώνει» η αστάθεια - Πού θα έχουμε βροχές

Ο καιρός των επόμενων ημερών. Όσα είπε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Με καλό καιρό θα ξεκινήσει ο καιρός στην χώρα μας την Πέμπτη, με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι στα βόρεια και ΒΔ της χώρας και από το μεσημέρι και μετά θα ξεκινήσει μια πρώτη αστάθεια. Έτσι αναμένονται τοπικές καταιγίδες και μπόρες στα ΒΒΔ (Κέρκυρα - έως Κεντρική Μακεδονία).

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θέλει προσοχή για μπουρίνια στη ΒΔ χώρα, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα κεντρικά τους 34 βαθμούς, στα βόρεια από 26 έως και 31 και στα νότια στους 34-35. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 και στα ανατολικά από 27 έως και 32.

Την Παρασκευή και συγκεκριμένα τα ξημερώματα θα έχουμε ίσως στη κεντρική Μακεδονία κάποιες μπόρες, ενώ σε Δράμα και Ξάνθη ίσως εξαπλωθούν οι βροχές. Το Σάββατο σε μεγαλύτερα υψόμετρα σε Θεσσαλία και Μακεδονία ίσως έχουμε επίσης κάποιες μπόρες και την Κυριακή στα ορεινά της Μακεδονίας θα έχουμε μπόρες. Αλλά το βράδυ της Κυριακής η αστάθεια θα είναι πιο έντονη σε Μακεδονία και Θεσσαλία επίσης.

Τη Δευτέρα η αστάθεια φουντώνει και θα έχουμε βροχές έως και την Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία θα είναι σε πτώση από το Σάββατο.

Δείτε αναλυτικά τον καιρό - Η τάση μέχρι και 21/9

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

Τι σημαίνουν τα λευκά σημάδια στα νύχια σας

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

