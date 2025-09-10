Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Γκύζη: Συνελήφθη 59χρονος που πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας

Γκύζη: Συνελήφθη 59χρονος που πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας
Ο 59χρονος προσέγγισε το απορριμματοφόρο, κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων, και πυροβόλησε σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας, χωρίς να τον τραυματίσει, ενώ στη συνέχεια διέφυγε με δίκυκλο.

Συνελήφθη χθες στην Κυψέλη, ένας 59χρονος ο οποίος το απόγευμα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου, φέρεται να πυροβόλησε σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων, στου Γκύζη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 59χρονος προσέγγισε το απορριμματοφόρο, κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων, και πυροβόλησε σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας, χωρίς να τον τραυματίσει, ενώ στη συνέχεια διέφυγε με δίκυκλο.

Την Τρίτη, 9 Αυγούστου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, ταυτοποίησαν και εντόπισαν τον 59χρονο σε κοντινό σημείο από την περιοχή που σημειώθηκε η επίθεση, όπου τον συνέλαβαν. Εις βάρος του 59χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επιπλέον, σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 59χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• περίστροφο με 4 φυσίγγια,
• πιστόλι,
• 3 μαχαίρια,
• 2 σιδερογροθιές,
• 14 φυσίγγια και
•2 κουκούλες (full face).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Από το 1555 στο 1566 και το my1521: Τρεις τετραψήφιοι αριθμοί αλλάζουν την καθημερινότητα

Από το 1555 στο 1566 και το my1521: Τρεις τετραψήφιοι αριθμοί αλλάζουν την καθημερινότητα

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Μελέτη 15 ετών αποκαλύπτει: Οι τροφές που καθυστερούν την άνοια και τα καρδιαγγειακά προβλήματα

Μελέτη 15 ετών αποκαλύπτει: Οι τροφές που καθυστερούν την άνοια και τα καρδιαγγειακά προβλήματα

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ιπποκράτειο Αθηνών: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής

Ιπποκράτειο Αθηνών: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σχετικά Άρθρα

Καλάβρυτα: Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου – Πώς στήθηκε η κομπίνα με τα θρησκευτικά κειμήλια

Καλάβρυτα: Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου – Πώς στήθηκε η κομπίνα με τα θρησκευτικά κειμήλια

Ελλάδα
Συναγερμός στην Ευρωκλινική μετά από λάθος μετάγγιση σε ασθενή - Η ανακοίνωση

Συναγερμός στην Ευρωκλινική μετά από λάθος μετάγγιση σε ασθενή - Η ανακοίνωση

Υγεία
Τήνος: Συνελήφθη 42χρονος για ενδοοικογενειακή βία

Τήνος: Συνελήφθη 42χρονος για ενδοοικογενειακή βία

Ελλάδα
Τουρκία: Θύελλα αντιδράσεων για ζευγάρι Ρώσων που φιλήθηκε μέσα σε τζαμί (βίντεο)

Τουρκία: Θύελλα αντιδράσεων για ζευγάρι Ρώσων που φιλήθηκε μέσα σε τζαμί (βίντεο)

Διεθνή

NETWORK

Τσιάρας: Σύσκεψη στο ΥΠΑΑΤ με τους περιφερειάρχες για τις ζωονόσους

Τσιάρας: Σύσκεψη στο ΥΠΑΑΤ με τους περιφερειάρχες για τις ζωονόσους

healthstat.gr
Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

ienergeia.gr
Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

ienergeia.gr
Ανακαλούνται επικίνδυνα κουκλάκια LABUBU – Πωλούνται μέσω SHEIN

Ανακαλούνται επικίνδυνα κουκλάκια LABUBU – Πωλούνται μέσω SHEIN

healthstat.gr
9ο Ενεργειακό Φόρουμ SEEF2025: Η Νοτιοανατολική Ευρώπη ηγέτης στον ευρωπαϊκό και διατλαντικό ενεργειακό χάρτη

9ο Ενεργειακό Φόρουμ SEEF2025: Η Νοτιοανατολική Ευρώπη ηγέτης στον ευρωπαϊκό και διατλαντικό ενεργειακό χάρτη

ienergeia.gr
Ιπποκράτειο Αθηνών: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής

Ιπποκράτειο Αθηνών: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής

healthstat.gr
2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

ienergeia.gr
Lundbeck: Επιλέγει τη Swixx ως βασικό συνεργάτη σε μια μετασχηματιστική πολυπεριφερειακή συμφωνία

Lundbeck: Επιλέγει τη Swixx ως βασικό συνεργάτη σε μια μετασχηματιστική πολυπεριφερειακή συμφωνία

healthstat.gr