Γκύζη: Συνελήφθη 59χρονος που πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας

Συνελήφθη χθες στην Κυψέλη, ένας 59χρονος ο οποίος το απόγευμα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου, φέρεται να πυροβόλησε σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων, στου Γκύζη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 59χρονος προσέγγισε το απορριμματοφόρο, κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων, και πυροβόλησε σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας, χωρίς να τον τραυματίσει, ενώ στη συνέχεια διέφυγε με δίκυκλο.

Την Τρίτη, 9 Αυγούστου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, ταυτοποίησαν και εντόπισαν τον 59χρονο σε κοντινό σημείο από την περιοχή που σημειώθηκε η επίθεση, όπου τον συνέλαβαν. Εις βάρος του 59χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επιπλέον, σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 59χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• περίστροφο με 4 φυσίγγια,

• πιστόλι,

• 3 μαχαίρια,

• 2 σιδερογροθιές,

• 14 φυσίγγια και

•2 κουκούλες (full face).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.