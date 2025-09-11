Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Ο Λιμένας της Κέρκυρας ανάμεσα στα κορυφαία λιμάνια κρουαζιέρας παγκοσμίως

Ο Λιμένας της Κέρκυρας ανάμεσα στα κορυφαία λιμάνια κρουαζιέρας παγκοσμίως
Ο Λιμένας Κέρκυρας αναδεικνύεται ξανά σε διεθνές επίπεδο, κατατάσσοντας το νησί στην κορυφή της Ελλάδας και ανάμεσα στους καλύτερους προορισμούς κρουαζιέρας στην Ευρώπη και τον κόσμο

Μία ακόμα μεγάλη διεθνή διάκριση φέρνει την Κέρκυρα στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Compare the Market Australia, ο Λιμένας του νησιού αναδείχθηκε πρώτος στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά την κρουαζιέρα, κατατάχθηκε στην κορυφαία δεκάδα της Ευρώπης και 19ος καλύτερος παγκοσμίως.

Η κατάταξη, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας ΑΕ (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.), βασίστηκε σε παράγοντες, όπως η εμπειρία των επισκεπτών, οι διαθέσιμες δραστηριότητες και οι καιρικές συνθήκες, ενώ η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σε 101 λιμάνια κρουαζιέρας διεθνώς, με βάση επτά βασικούς δείκτες: εμπειρία των επισκεπτών, διαθέσιμες δραστηριότητες, κλιματολογικές συνθήκες κ.ά.

Τα στοιχεία αυτά, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, επιβεβαιώνουν ότι ο Λιμένας Κέρκυρας δεν είναι απλώς ένα λιμάνι, αλλά ένας ζωντανός, δυναμικός προορισμός, που συνεχώς ανεβαίνει επίπεδο στην παγκόσμια σκηνή της κρουαζιέρας.

Η Κέρκυρα εντυπωσίασε με υψηλή βαθμολογία 4,2/5 στις κριτικές επισκεπτών, πλούσιες δραστηριότητες αναψυχής (193,6 ανά 100.000 επισκέπτες) και ιδανικές καιρικές συνθήκες, όπως ορατότητα 11 χλμ και ήπιοι άνεμοι που διευκολύνουν την προσέγγιση των πλοίων.

«Η διεθνής αυτή διάκριση είναι μια ανταμοιβή για τη διαρκή προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών και ενίσχυσης της εμπειρίας των επισκεπτών. Ο Λιμένας Κέρκυρας έχει πλέον εδραιωθεί ανάμεσα στους κορυφαίους παγκοσμίως», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. Δημήτρης Απέργης, υπογραμμίζοντας ότι η αναγνώριση επιβεβαιώνει πως η Κέρκυρα δεν αποτελεί απλώς έναν ακόμα σταθμό για την κρουαζιέρα, αλλά έναν από τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως.

Σχετικά με τον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.

Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) είναι Ανώνυμη Εταιρεία, με μόνο μέτοχο το Υπερταμείο, και διαχειρίζεται το λιμάνι της Κέρκυρας. Ο Ο.Λ.ΚΕ Α.Ε. παρέχει -κατά βάση- υπηρεσίες σχετικές με τον ελλιμενισμό των πλοίων και τη διακίνηση επιβατών και οχημάτων, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και την ασφάλεια των επισκεπτών του νησιού, την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση, ενώ προωθεί βιώσιμες πρακτικές για τη δημιουργία ενός «πράσινου» και καινοτόμου λιμένα.

Συνεχίζει να προβάλλει και να ενισχύει την εικόνα της Κέρκυρας και τα πλεονεκτήματά της, όπως τη φυσική ομορφιά, τις υποδομές φιλοξενίας, την πόλη που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ενώ διαθέτει και πολυάριθμες ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συνδέσεις με σημαντικούς προορισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

Τι σημαίνουν τα λευκά σημάδια στα νύχια σας

Τι σημαίνουν τα λευκά σημάδια στα νύχια σας

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σχετικά Άρθρα

Κέρκυρα: 68χρονη σκοτώθηκε πέφτοντας σε πηγάδι

Κέρκυρα: 68χρονη σκοτώθηκε πέφτοντας σε πηγάδι

Ελλάδα
ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά το έργο της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης Κέρκυρας - Ηγουμενίτσας

ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά το έργο της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης Κέρκυρας - Ηγουμενίτσας

Οικονομία
Τρεις νεκροί σε παραλίες στην Θάσο, την Κέρκυρα και τους Λειψούς

Τρεις νεκροί σε παραλίες στην Θάσο, την Κέρκυρα και τους Λειψούς

Ελλάδα
Διακοπές το Σεπτέμβριο: Τα καλύτερα νησιά με κόσμο και καλές τιμές

Διακοπές το Σεπτέμβριο: Τα καλύτερα νησιά με κόσμο και καλές τιμές

Life

NETWORK

Πώς επηρεάζει την υγεία σας το περπάτημα πριν τον ύπνο

Πώς επηρεάζει την υγεία σας το περπάτημα πριν τον ύπνο

healthstat.gr
2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

ienergeia.gr
Με τι να συνδυάσετε τη μαύρη σοκολάτα για μείωση της χοληστερίνης

Με τι να συνδυάσετε τη μαύρη σοκολάτα για μείωση της χοληστερίνης

healthstat.gr
Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

ienergeia.gr
Τι σημαίνουν τα λευκά σημάδια στα νύχια σας

Τι σημαίνουν τα λευκά σημάδια στα νύχια σας

healthstat.gr
Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

ienergeia.gr
Τι να κάνετε αν το παιδί σας πνίγεται με το φαγητό του

Τι να κάνετε αν το παιδί σας πνίγεται με το φαγητό του

healthstat.gr
Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

ienergeia.gr