Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Πάτρα: Σε κηλίδωση και όχι σε εμπρησμό αποδίδει τη φωτιά στο Γηροκομείο πόρισμα της Πυροσβεστικής

Πάτρα: Σε κηλίδωση και όχι σε εμπρησμό αποδίδει τη φωτιά στο Γηροκομείο πόρισμα της Πυροσβεστικής Φωτογραφία: Eurokinissi
Ανατροπή φέρνει το δεύτερο πόρισμα της Πυροσβεστικής για την φωτιά στη Πάτρα.

Η Πυροσβεστική, στο δεύτερο πόρισμά της για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, αποδίδει την εκδήλωσή της σε φαινόμενο κηλίδωσης και όχι σε εμπρησμό, σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής». Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί δύο νεαροί, 21 και 25 ετών.

Στο έγγραφο διευκρινίζεται ότι η φωτιά στο οικόπεδο με ξερά χόρτα δεν αποτέλεσε νέο μέτωπο, αλλά δεύτερη εστία που προκλήθηκε από καύτρες της κύριας πυρκαγιάς, οι οποίες μεταφέρθηκαν με τον άνεμο από μερικές δεκάδες μέτρα μακριά.

Ήδη από την πρώτη αυτοψία στις 14 Αυγούστου, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) είχε καταγράψει ότι φλεγόμενα σωματίδια οδήγησαν στη δημιουργία νέας εστίας και είχε αποδώσει την αιτία στην κηλίδωση.

Στις 25 Αυγούστου η ανακρίτρια ζήτησε από τη ΔΑΕΕ να απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων, μεταξύ των οποίων η ακριβής απόσταση μεταξύ των δύο εστιών και οι καιρικές συνθήκες την ώρα της φωτιάς. Ζητήθηκε επίσης να εξεταστεί αν η εστία που φαίνεται σε βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί νέο μέτωπο ή συνέχεια της αρχικής πυρκαγιάς στα Συχαινά. Σύμφωνα με την τελική πολυσέλιδη έκθεση της ΔΑΕΕ, η εστία στην οδό Αγ. Τρύφωνος μπορεί να θεωρηθεί εξέλιξη της φωτιάς που είχε ξεκινήσει στις 12 Αυγούστου στα Συχαινά και εξαπλώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων.

Η εκδοχή αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι στο σημείο δεν βρέθηκαν αντικείμενα που θα μπορούσαν να σχετίζονται με εμπρησμό, όπως πλαστικά μπουκάλια. Ο συνήγορος των δύο κατηγορουμένων έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο τον απόστρατο αξιωματικό της Πυροσβεστικής Ανδριανό Γκουρμπάτση, του οποίου η πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στην ανακρίτρια. Μετά από αυτό, η υπεράσπιση σκοπεύει να ζητήσει την αποφυλάκισή τους.

Σημαντική για την υπόθεση είναι επίσης η επισήμανση της Πυροσβεστικής ότι η καμένη έκταση δεν ήταν δασική αλλά αγροτική, κάτι που μειώνει το εύρος των ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση καταδίκης.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Το δημογραφικό πληγώνει το ΕΣΥ

Το δημογραφικό πληγώνει το ΕΣΥ

Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Μήλα: Ποια ποικιλία είναι η πιο υγιεινή

Μήλα: Ποια ποικιλία είναι η πιο υγιεινή

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σχετικά Άρθρα

Φωτιά τώρα στη Στεμνίτσα Αρκαδίας, ρίψεις από 5 εναέρια

Φωτιά τώρα στη Στεμνίτσα Αρκαδίας, ρίψεις από 5 εναέρια

Ελλάδα
Φωτιά τώρα στις Λίμνες Μαινάλου, ρίψεις από 2 εναέρια

Φωτιά τώρα στις Λίμνες Μαινάλου, ρίψεις από 2 εναέρια

Ελλάδα
Ποια στρατόπεδα θα αξιοποιηθούν για διαμερίσματα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα

Ποια στρατόπεδα θα αξιοποιηθούν για διαμερίσματα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα

Ελλάδα
Φωτιά στο Πετρωτό Φθιώτιδας - Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά στο Πετρωτό Φθιώτιδας - Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Ελλάδα

NETWORK

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2025

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2025

ienergeia.gr
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονίας

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονίας

healthstat.gr
Ο χρόνος τελειώνει: οργανώσεις καλούν την ΕΕ να βάλει τέλος στην προώθηση ορυκτών καυσίμων στις ελληνικές θάλασσες

Ο χρόνος τελειώνει: οργανώσεις καλούν την ΕΕ να βάλει τέλος στην προώθηση ορυκτών καυσίμων στις ελληνικές θάλασσες

ienergeia.gr
Το σημαντικό όφελος που θα δουν οι γυναίκες αν παίρνουν ωμέγα-3 κάθε μέρα

Το σημαντικό όφελος που θα δουν οι γυναίκες αν παίρνουν ωμέγα-3 κάθε μέρα

healthstat.gr
Αδ. Γεωργιάδης για «φακελάκι»: «Δεν έχει θέση στο ΕΣΥ – Το πολεμάω και το αποστρέφομαι»

Αδ. Γεωργιάδης για «φακελάκι»: «Δεν έχει θέση στο ΕΣΥ – Το πολεμάω και το αποστρέφομαι»

healthstat.gr
Έκθεση Στρατηγικής Ανάλυσης Προοπτικών 2025: «Ανθεκτικότητα 2.0» και διαμόρφωση μακροπρόθεσμων επιλογών της Ευρώπης

Έκθεση Στρατηγικής Ανάλυσης Προοπτικών 2025: «Ανθεκτικότητα 2.0» και διαμόρφωση μακροπρόθεσμων επιλογών της Ευρώπης

ienergeia.gr
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών: Νέα καταγγελία για φακελάκι για τον καρδιοχειρουργό

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών: Νέα καταγγελία για φακελάκι για τον καρδιοχειρουργό

healthstat.gr
Ο Ν. Φαραντούρης ζητάει «ρήτρα διαφυγής» για πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές

Ο Ν. Φαραντούρης ζητάει «ρήτρα διαφυγής» για πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές

ienergeia.gr