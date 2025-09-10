Πάτρα: Σε κηλίδωση και όχι σε εμπρησμό αποδίδει τη φωτιά στο Γηροκομείο πόρισμα της Πυροσβεστικής

Ανατροπή φέρνει το δεύτερο πόρισμα της Πυροσβεστικής για την φωτιά στη Πάτρα.

Η Πυροσβεστική, στο δεύτερο πόρισμά της για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, αποδίδει την εκδήλωσή της σε φαινόμενο κηλίδωσης και όχι σε εμπρησμό, σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής». Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί δύο νεαροί, 21 και 25 ετών.

Στο έγγραφο διευκρινίζεται ότι η φωτιά στο οικόπεδο με ξερά χόρτα δεν αποτέλεσε νέο μέτωπο, αλλά δεύτερη εστία που προκλήθηκε από καύτρες της κύριας πυρκαγιάς, οι οποίες μεταφέρθηκαν με τον άνεμο από μερικές δεκάδες μέτρα μακριά.

Ήδη από την πρώτη αυτοψία στις 14 Αυγούστου, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) είχε καταγράψει ότι φλεγόμενα σωματίδια οδήγησαν στη δημιουργία νέας εστίας και είχε αποδώσει την αιτία στην κηλίδωση.

Στις 25 Αυγούστου η ανακρίτρια ζήτησε από τη ΔΑΕΕ να απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων, μεταξύ των οποίων η ακριβής απόσταση μεταξύ των δύο εστιών και οι καιρικές συνθήκες την ώρα της φωτιάς. Ζητήθηκε επίσης να εξεταστεί αν η εστία που φαίνεται σε βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί νέο μέτωπο ή συνέχεια της αρχικής πυρκαγιάς στα Συχαινά. Σύμφωνα με την τελική πολυσέλιδη έκθεση της ΔΑΕΕ, η εστία στην οδό Αγ. Τρύφωνος μπορεί να θεωρηθεί εξέλιξη της φωτιάς που είχε ξεκινήσει στις 12 Αυγούστου στα Συχαινά και εξαπλώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων.

Η εκδοχή αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι στο σημείο δεν βρέθηκαν αντικείμενα που θα μπορούσαν να σχετίζονται με εμπρησμό, όπως πλαστικά μπουκάλια. Ο συνήγορος των δύο κατηγορουμένων έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο τον απόστρατο αξιωματικό της Πυροσβεστικής Ανδριανό Γκουρμπάτση, του οποίου η πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στην ανακρίτρια. Μετά από αυτό, η υπεράσπιση σκοπεύει να ζητήσει την αποφυλάκισή τους.

Σημαντική για την υπόθεση είναι επίσης η επισήμανση της Πυροσβεστικής ότι η καμένη έκταση δεν ήταν δασική αλλά αγροτική, κάτι που μειώνει το εύρος των ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση καταδίκης.