Μαφία Κρήτης: Στη φυλακή τα δύο αδέρφια - Την Παρασκευή απολογείται ο ηγούμενος με το ροζ βίντεο

Στη φυλακή τα δύο αδέλφια ξενοδόχοι για την υπόθεση της Μονής Τζαγκαρόλων.

Τον δρόμο της φυλακής πήραν μετά τις απολογίες τους τα δύο αδέρφια που φέρονται ότι είχαν ηγετικό ρόλο στη μαφία της Κρήτης με αντικείμενο την υφαρπαγή μοναστηριακής περιουσίας στον Σταυρό. Στο μεταξύ την Παρασκευή απολογείται για την υπόθεση, ο τότε Ηγούμενος της Μονής Αγίας Τριάδος, ο οποίος φέρεται εκβιαζόμενος με ροζ βίντεο να σύρθηκε σε υπογραφή βεβαιώσεων αποποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας.

Τα δύο αδέρφια που σημειωτέον κατηγορούνται και για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, απολογήθηκαν την Τρίτη, αρνούμενα όλες τις κατηγορίες , με τους δικηγόρους υπεράσπισης, Απόστολο Λύτρα και Μαρία Παπαδάκη να κάνουν λόγο για διαφορές αστικής φύσεως σύμφωνα με το zarpanews.gr.

«Θα περιμένουμε την Παρασκευή να απολογηθεί ο ιερωμένος για να δούμε αν υπάρχει εκβίαση ή όχι» σημείωσε ο δικηγόρος των κατηγορουμένων, Απόστολος Λύτρας, κάνοντας λόγο για ένα φιάσκο «Μια αστική υπόθεση για ένα αγροτεμάχιο, εφευρέθη ώστε να καλυφθεί όλος αυτός ο ντόρος με τη μαφία της Κρήτης. Εν τέλει, αυτοί που ήθελαν να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη και να μην ασχολούμαστε με τα σοβαρά προβλήματα, τα κατάφεραν.

«Ο ιερέας ήδη έχει αναφέρει ότι δεν δέχτηκε κανένα εκβιασμό και περιμένουμε να το πει και στον ανακριτή και άμεσα θα υποβάλλουμε αίτημα αποφυλάκισης» μτόνισε. «Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για ένα φιάσκο (…) σταμάτησαν το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν παίχτηκαν τα Τέμπη και όλοι ασχολούνταν με την Κρήτη.»

{https://www.youtube.com/watch?v=WAaEJif2RXE}

Η θέση των επιχειρηματιών είναι ότι ένα μέρος έχει αποκτηθεί με χρησικτησία και ένα μέρος έχει αγοραστεί με συμβόλαια.

Από τη μεριά της η δικηγόρος, Μαρία Παπαδάκη, ανέφερε πως «αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι οι άνθρωποι για το θέμα των όπλων και των ναρκωτικών, έφυγαν με έναν απλό τυπικό όρο. Αυτή ήταν η προγηούμενη δικογραφία και θέλω να το ξεκαθαρίσω ότι η υπόθεση αφορά εκβίαση, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων». Παράλληλα, σημείωσε πως οι συνομιλίες έχουν μπει στην δικογραφία παράνομα, σε ένα στικάκι το οποίο η μεριά της υπεράσπισης θεωρεί παρανόμως αποκτηθέν μέσο και δεν προέρχονται από νόμιμες επισυνδέσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=h7ejOv_X-0U}

Nωρίτερα, ο δικηγόρος Νίκος Αρβανιτάκης, συνήγορος υπεράσπισης του 47χρονου κατηγορούμενου, αναφέρει πως ο 47χρονος, «αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκη στην υπόθεση και αποστασιοποιείται από τις κατηγορίες που βαραίνουν τον έτερο κατηγορούμενο. Ο πελάτης μου δεν έχει καμία δεν έχει καμία εμπλοκή σε τέτοιες υποθέσεις περί εκβιασμού όπως φέρονται. Από το υλικό της δικογραφίας δεν υπάρχει κανένα ίχνος εκβιασμού».

Με την επίμαχη βεβαίωση, η οποία σημειωτέον ότι είναι αμφιβόλου νομικής ισχύος και βρέθηκε στο σπίτι του 57χρονου, ο Ηγούμενος της Αγίας Τριάδας βεβαίωνε ότι η Μονή αποποιούταν των ιδιοκτησιακών της δικαιωμάτων, στην επίμαχη αγροτική έκταση, συνολικής εμπορικής αξίας -1.500.000- ευρώ (στα νόμιμα συμβόλαια).

Ο ίδιος είναι κατηγορούμενος για:

Ηθική αυτουργία σε Εκβίαση, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση

Ηθική Αυτουργία σε Επικίνδυνες Σωματικές Βλάβες τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση

Απιστία στρεφόμενη κατά Ν.Π.Δ.Δ. με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ

ενώ φέρεται να ενέργησε σε πλείστες περιπτώσεις, ως ιθύνων νους και εντολέας, σε ξυλοδαρμούς σε βάρος αγνώστων μέχρι στιγμής στην προανάκριση προσώπων, με εντολοδόχων και εκτελεστές τους δύο αδερφούς.

Ενδεικτικά ο 57χρονος αναφέρει σε τηλεφωνική συνομιλία:

Κατηγορούμενος: -Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου, τι λέει για όλους σας…τι… Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει διατάξει ακόμα να σας κάνουμε. Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει πει ακόμα να σας κάνουμε. Εγώ τον έχω τώρα, τον έχω τώρα σε 12 βίντεο, τον έχω σε 1000 δύο φωτογραφίες… μα είναι και μαλάκας ο άνθρωπος

Άγνωστος: Ναι ναι ναι που στέλνει τα μηνύματα παντού σε όλο τον κόσμο

Κατηγορούμενος: -Όχι όχι μα να μου στέλνει αυτός πήγαινε δείρτε τον, αυτός εκείνος κάντε τον, μα ακόμα δεν τον βρήκατε;

Η εμπλοκή Αρχιμανδρίτη

Σύμφωνα με την δικογραφία, τα δύο αδέρφια προωθούσαν συγκεκριμένη υποψηφιότητα για την θέση του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, έναν αρχιμανδρίτη που θεωρούσαν ότι ελέγχουν απόλυτα. Ο Αρχιμανδρίτης κατηγορείται δωροδοκία σε απόπειρα αφού ο ένας αδερφός σε τηλεφωνική συνομιλία, του ζητά να λάβει ως αντίτιμο, Τμήμα Ιερών Οστών του Αγίου Λαζάρου, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του Αρχιμανδρίτη ο οποίος αποδέχεται την συναλλαγή.

Όπως επισημαίνεται στη δικογραφία, είναι σαφές ότι η τοποθέτηση του Αρχιμανδρίτη ως Μητροπολίτη της Ι.Μ.Κ.Α., «αποσκοπεί στις οικονομικές συναλλαγές» των αδερφών που κινούν τα νήματα της εγκληματικής οργάνωσης με την εκκλησία καθώς πρόκειται για «δικό τους άνθρωπο».

zarpanews.gr