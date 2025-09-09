Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Περιστέρι: Η στιγμή που ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία «τρέχει» με 190 χλμ και χτυπά τον αστυνομικό (video)

Περιστέρι: Η στιγμή που ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία «τρέχει» με 190 χλμ και χτυπά τον αστυνομικό (video)
Βίντεο από τη στιγμή της κινηματογραφικής καταδίωξης 20χρονου γιου επιχειρηματία που χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του.

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 20χρονος γιος γνωστού επιχειρηματία, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από επικίνδυνες κόντρες με το πολυτελές αυτοκίνητό του στο Περιστέρι και αφού εμβόλισε με ιλιγγιώδη ταχύτητα αστυνομικό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Τα νεότερα στοιχεία έδειξαν ότι οδηγούσε με ταχύτητα 190 χιλιομέτρων την ώρα μαζί με άλλο «πειραγμένο» όχημα, όταν αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει. Εκείνος αγνόησε τις εντολές, παραβίασε δύο ερυθρούς σηματοδότες και ακολούθησε καταδίωξη στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός και ένας φίλος του συμμετείχαν σε αυτοσχέδιες κόντρες με τα αυτοκίνητά τους, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή περαστικών και αστυνομικών.

Το χρονικό της καταδίωξης

Το όχημα του 20χρονου μπήκε στην οδό Αρκαδίας και ακολούθησε άλλος οδηγός, με τον οποίον έκαναν κόντρες νωρίτερα στον Κηφισό, και σε απόσταση αναπνοής δύο, συμβατικά οχήματα της αστυνομίας τους κυνηγούσαν. Τα οχήματα είχαν αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και 50 μέτρα μετά ο 20χρονος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του τον αστυνομικό ο οποίος τον κάλεσε να σταματήσει. Αφού πραγματοποίησε έναν επικίνδυνο ελιγμό εκσφενδόνισε τον αστυνομικό στο απέναντι πεζοδρόμιο και εξαφανίστηκε την ώρα που οι αστυνομικοί περνούσαν χειροπέδες στον δεύτερο οδηγό.

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες και περιέγραψε τη στιγμή της παράσυρσης: «Με χτύπησε χωρίς να ελαττώσει ταχύτητα και εκσφενδονίστηκα αρκετά μέτρα μακριά. Χτύπησα στο σώμα και στο κεφάλι και ήμουν ανήμπορος να κουνηθώ».

Σε video που εξασφάλισε το MEGA αποτυπώνεται καρέ καρέ η στιγμή που ο 20χρονος επιταχύνει με το ΙΧ και εκσφενδονίζει τον αστυνομικό στο απέναντι πεζοδρόμιο. Μέσα στο όχημα βρίσκονταν δύο ανήλικες φίλες του 20χρονου, οι οποίες αρχικά πίστεψαν πως οι άνδρες που σταμάτησαν τα αυτοκίνητά τους ήταν ληστές. Ωστόσο, τα πλάνα δείχνουν ότι γνώριζαν πως επρόκειτο για αστυνομικούς, καθώς άκουσαν τον οδηγό να προειδοποιεί: «Αστυνομικοί!».

Ο πατέρας του 20χρονου παρέμεινε στο πλευρό του, ενώ έρευνες της αστυνομίας έδειξαν ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ (0,15 mg/l) τη στιγμή του περιστατικού. Τα βιντεοληπτικά ντοκουμέντα αποκαλύπτουν την επικίνδυνη συμπεριφορά των εμπλεκομένων, με επικίνδυνους ελιγμούς που θα μπορούσαν να καταλήξουν σε τροχαίο δυστύχημα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα χεριών στις τουαλέτες καταστημάτων

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα χεριών στις τουαλέτες καταστημάτων

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

20χρονος γόνος γνωστού επιχειρηματία παρέσυρε αστυνομικό

20χρονος γόνος γνωστού επιχειρηματία παρέσυρε αστυνομικό

Ελλάδα
Φωτιά τώρα σε επιχείρηση στο Περιστέρι

Φωτιά τώρα σε επιχείρηση στο Περιστέρι

Ελλάδα
Ρόδος: Οδηγός μηχανής έτρεχε με 200 χλμ. την ώρα, έγινε καταδίωξη για περίπου 25 λεπτά (Βίντεο)

Ρόδος: Οδηγός μηχανής έτρεχε με 200 χλμ. την ώρα, έγινε καταδίωξη για περίπου 25 λεπτά (Βίντεο)

Ελλάδα
Επεισοδιακή καταδίωξη στην Κω - Τραυματίστηκε αστυνομικός

Επεισοδιακή καταδίωξη στην Κω - Τραυματίστηκε αστυνομικός

Ελλάδα

NETWORK

3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

ienergeia.gr
Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

ienergeia.gr
ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ienergeia.gr
Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

ienergeia.gr
Νοσοκομείο Ηρακλείου: Η ανακοίνωση για την πτώση ψευδοροφής σε κεφάλι ασθενούς

Νοσοκομείο Ηρακλείου: Η ανακοίνωση για την πτώση ψευδοροφής σε κεφάλι ασθενούς

healthstat.gr
Επιστροφή στο σχολείο: Γιατί είναι απαραίτητος ο οφθαλμολογικός έλεγχος;

Επιστροφή στο σχολείο: Γιατί είναι απαραίτητος ο οφθαλμολογικός έλεγχος;

healthstat.gr
Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

healthstat.gr
Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

healthstat.gr