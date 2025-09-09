Περιστέρι: Η στιγμή που ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία «τρέχει» με 190 χλμ και χτυπά τον αστυνομικό (video)

Βίντεο από τη στιγμή της κινηματογραφικής καταδίωξης 20χρονου γιου επιχειρηματία που χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του.

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 20χρονος γιος γνωστού επιχειρηματία, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από επικίνδυνες κόντρες με το πολυτελές αυτοκίνητό του στο Περιστέρι και αφού εμβόλισε με ιλιγγιώδη ταχύτητα αστυνομικό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Τα νεότερα στοιχεία έδειξαν ότι οδηγούσε με ταχύτητα 190 χιλιομέτρων την ώρα μαζί με άλλο «πειραγμένο» όχημα, όταν αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει. Εκείνος αγνόησε τις εντολές, παραβίασε δύο ερυθρούς σηματοδότες και ακολούθησε καταδίωξη στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός και ένας φίλος του συμμετείχαν σε αυτοσχέδιες κόντρες με τα αυτοκίνητά τους, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή περαστικών και αστυνομικών.

Το χρονικό της καταδίωξης

Το όχημα του 20χρονου μπήκε στην οδό Αρκαδίας και ακολούθησε άλλος οδηγός, με τον οποίον έκαναν κόντρες νωρίτερα στον Κηφισό, και σε απόσταση αναπνοής δύο, συμβατικά οχήματα της αστυνομίας τους κυνηγούσαν. Τα οχήματα είχαν αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και 50 μέτρα μετά ο 20χρονος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του τον αστυνομικό ο οποίος τον κάλεσε να σταματήσει. Αφού πραγματοποίησε έναν επικίνδυνο ελιγμό εκσφενδόνισε τον αστυνομικό στο απέναντι πεζοδρόμιο και εξαφανίστηκε την ώρα που οι αστυνομικοί περνούσαν χειροπέδες στον δεύτερο οδηγό.

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες και περιέγραψε τη στιγμή της παράσυρσης: «Με χτύπησε χωρίς να ελαττώσει ταχύτητα και εκσφενδονίστηκα αρκετά μέτρα μακριά. Χτύπησα στο σώμα και στο κεφάλι και ήμουν ανήμπορος να κουνηθώ».

Σε video που εξασφάλισε το MEGA αποτυπώνεται καρέ καρέ η στιγμή που ο 20χρονος επιταχύνει με το ΙΧ και εκσφενδονίζει τον αστυνομικό στο απέναντι πεζοδρόμιο. Μέσα στο όχημα βρίσκονταν δύο ανήλικες φίλες του 20χρονου, οι οποίες αρχικά πίστεψαν πως οι άνδρες που σταμάτησαν τα αυτοκίνητά τους ήταν ληστές. Ωστόσο, τα πλάνα δείχνουν ότι γνώριζαν πως επρόκειτο για αστυνομικούς, καθώς άκουσαν τον οδηγό να προειδοποιεί: «Αστυνομικοί!».

Ο πατέρας του 20χρονου παρέμεινε στο πλευρό του, ενώ έρευνες της αστυνομίας έδειξαν ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ (0,15 mg/l) τη στιγμή του περιστατικού. Τα βιντεοληπτικά ντοκουμέντα αποκαλύπτουν την επικίνδυνη συμπεριφορά των εμπλεκομένων, με επικίνδυνους ελιγμούς που θα μπορούσαν να καταλήξουν σε τροχαίο δυστύχημα.