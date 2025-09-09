Χουλιάρας για Εύβοια: «Πρόωρο να βαπτιστούν τα 5.2 Ρίχτερ κύριος σεισμός»

Επιφυλακτικός για την εξέλιξη της μετασεισμικής ακολουθίας μετά τα 5.2 Ρίχτερ που «ξενύχτησαν» τα Νέα Στύρα και ταρακούνησαν την Αττική δηλώνει ο Γεράσιμος Χουλιάρας.

Στον απόηχο των 5.2 Ρίχτερ που ταρακούνησαν 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα τα Νέα Στύρα Ευβοίας με τον σεισμό να γίνεται ιδιαιτέρως αισθητός και στην Αττική, η μετασεισμική ακολουθία είναι υπό εξέλιξη με τους σεισμολόγους να παρακολουθούν το φαινόμενο.

Σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Χουλιάρας εμφανίζεται επιφυλακτικός ως προς την δόνηση αλλά και την πορεία των μετασεισμών σημειώνοντας ότι είναι πρόωρο να χαρακτηριστεί ως κύριος σεισμός. Όπως εξηγεί, μέχρι στιγμής η ακολουθία μετασεισμών είναι υποτονική και έχουν καταγραφεί μόνο μερικές δεκάδες, μικρού μεγέθους δονήσεις. Χρειάζεται περισσότερο χρονικό διάστημα ώστε να συγκεντρωθούν επαρκή δεδομένα για αξιόπιστη αξιολόγηση. Βέβαια τονίζει ότι σε κάθε περίπτωση ο εν λόγω σεισμός «δεν μπορεί να ενεργοποιήσει μεγαλύτερα γειτονικά ρήγματα.»

Σύμφωνα με τον κ. Χουλιάρα «Μερικές δεκάδες και μικρού μεγέθους οι σεισμοί μεταξύ Α. Αττικής και Ν. Εύβοιας μετά από 15 ώρες και είναι νωρίς να βαπτιστούν τα 5,2 Ρίχτερ ως κύριος σεισμός. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος ώστε να συλλεχθούν αρκετά δεδομένα για αξιόπιστη αξιολόγηση γιατί η ακολουθία είναι κάπως υποτονική στην παραγωγή σεισμών. Τέτοια μεγέθη σεισμών συμβαίνουν στατιστικά κάθε 1-2 μήνες περίπου στην Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος είχε χαμηλή εδαφική επιτάχυνση, δεν δημιούργησε προβλήματα κτιριακής στατικότητας στην πυκνοκατοικημένη Αττική και δεν μπορεί να ενεργοποιήσει μεγαλύτερα γειτονικά ρήγματα.»

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Χουλιάρα

