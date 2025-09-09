Games
Στο my.gov.gr τα μηνιαία ενημερωτικά συντάξεων

Στο my.gov.gr τα μηνιαία ενημερωτικά συντάξεων
Οι συνταξιούχοι μπορούν να τα αναζητήσουν από αύριο Τετάρτη

Από αύριο Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 τίθεται σε λειτουργία η νέα δυνατότητα κοινοποίησης των Μηνιαίων Ενημερωτικών Σημειωμάτων Συντάξεων στη Θυρίδα Πολίτη (my.gov.gr), μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας:

Εκτύπωση Μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος Κύριας (ή/και Επικουρικής) Σύνταξης, https://apps.e-efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA

Πλέον, κάθε συνταξιούχος που εισέρχεται στην παραπάνω υπηρεσία για να αναζητήσει τα ενημερωτικά του σημειώματα, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την κοινοποίησή τους στη Θυρίδα του στο Gov.gr, αποκτώντας έτσι:

  • Άμεση και ασφαλή πρόσβαση στα ενημερωτικά του σημειώματα.
  • Εύκολη κοινοποίηση ή αποθήκευση για προσωπική χρήση ή για χρήση σε άλλες υπηρεσίες.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ και της διαρκούς προσπάθειας για την παροχή πιο άμεσων, εύχρηστων και ψηφιακά προσβάσιμων υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες.

