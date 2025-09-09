Έσπασε αγωγός νερού στο ΠΑΓΝΗ - Τραυματίστηκε ασθενής στο κεφάλι

Τεράστια ποσότητα νερού έπεσε πάνω στο κρεβάτι όπου κοιμόταν ο ασθενής.

Έσπασε αγωγός νερού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), με τα νερά να πέφτουν πάνω σε κρεβάτι ασθενούς.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Τρίτης (9/9) σε δωμάτιο της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου όπου νοσηλεύονται αρκετοί άνθρωποι.

Στις 2 τα ξημερώματα έσπασε ο αγωγός και τεράστια ποσότητα νερού έπεσε πάνω στο κρεβάτι όπου κοιμόταν ο ασθενής.

Οι ασθενείς σε κατάσταση σοκ ξύπνησαν και πετάχτηκαν πετάγονται από τα κρεβάτια τους, νομίζοντας ότι έγινε σεισμός. Ωστόσο, όπως γρήγορα αντιλήφθηκαν, είχε σπάσει ο αγωγός νερού και είχε πέσει πάνω στο κρεβάτι. Ο ασθενής δυστυχώς τραυματίστηκε στο κεφάλι και εντός των επόμενων ωρών θα υποβληθεί σε αξονική τομογραφία ώστε να φανεί η πλήρη εικόνα των τραυμάτων.

Παράλληλα, στον θάλαμο, όπου φιλοξενούνται έξι ασθενείς, έτρεξαν εργαζόμενοι, νοσηλευτές και γιατροί για να απομακρύνουν τα νερά.

«Τέτοια συμβάντα έχουν συμβεί και στο παρελθόν»

«Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο», ανέφερε στο cretapost ο πρόεδρος των Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, Δημήτρης Βρύσαλης.

«Αυτά συμβαίνουν όταν η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, οι προληπτικές παρεμβάσεις, η συντήρηση και επισκευή των δημόσιων δομών θεωρούνται κόστος. Τέτοιου είδους συμβάντα έχουν ξανασυμβεί και στο παρελθόν Κι αυτό γιατί η συντήρηση των εγκαταστάσεων, οι τεχνικές εργασίες και οι άμεσες παρεμβάσεις σε περιπτώσεις βλαβών ή δυσλειτουργιών είναι απαιτητικό έργο με το οποίο έχει επιφορτιστεί το ελάχιστο μόνιμο προσωπικό που έχει απομείνει στην Τεχνική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ», επεσήμανε σχετικά ο κ. Βρύσαλης.