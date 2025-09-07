Αδιανόητο περιστατικό στην Κρήτη: Ανήλικος χτυπά με οργή ηλικιωμένο στη μέση του δρόμου (βίντεο)

Για έναν ασήμαντο λόγο, ο ανήλικος έβριζε και χτυπούσε με μίσος τον άνδρα.

Ένα εξοργιστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, στο οποίο έχει καταγραφεί η στιγμή που ένας ανήλικος, 14 ετών, επιτίθεται σ΄ έναν ηλικιωμένο άνδρα, στη μέση του δρόμου στην Κρήτη.

Όλα συνέβησαν όταν ο άνδρας πλησίασε την παρέα ανηλίκων για να τους κάνει μία παρατήρηση.

Τότε ο 14χρονος ξεκίνησε να επιτίθεται στον 60χρονο άνδρα, ρίχνοντάς τον στον δρόμο.

Μαζί με τον ανήλικο βρίσκονται ακόμα δύο κορίτσια, τα οποία όπως φαίνεται και στο βίντεο δεν αντιδρούν στα όσα διαδραματίζονται μπροστά τους αλλά αντιθέτως αφήνουν τον νεαρό να χτυπά και να βρίζει τον ηλικιωμένο άνδρα.

Δείτε το βίντεο: