Τζόκερ 7/9/25: Απόψε η κλήρωση για 1 εκατ. ευρώ

Λίγο μετά τις 22:00 θα ξέρουμε και τον πίνακα κερδών.

Νέα κλήρωση απόψε για το τζόκερ το οποίο μοιράζει το ποσό του ενός εκατ. ευρώ.

Η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 21:30 και η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 22:00.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε παίκτης μπορεί να συμμετέχει σε έως και 94 συνεχόμενες κληρώσεις (ξεκινώντας από την τρέχουσα) συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά και αφορούν σε όλες τις περιοχές του δελτίου (και στο ΠΡΟΤΟ σε περίπτωση συμμετοχής).

Το κόστος συμμετοχής ανά στήλη (5 από 45 αριθμοί & 1 ΤZOKEΡ, για 1 κλήρωση) είναι 1,00€.