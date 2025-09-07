Τζόκερ 7/9/25 - Κλήρωση: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1 εκατ. ευρώ

Η κλήρωση του τζόκερ έγινε. Δείτε τους αριθμούς.

Το ποσό του 1 εκατ. ευρώ κλήρωσε σήμερα το τζόκερ και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 5, 12, 35, 36 και 37. Τζόκερ ο αριθμός 17.

Οι αριθμοί

Ο πίνακας κερδών

Πώς μπορώ να εισπράξω τα κέρδη μου;

Η πληρωμή κερδών γίνεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, μετά την επίδειξη του αποδεικτικού συμμετοχής ή από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί.

Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής, αλλοίωσης των στοιχείων ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτηση του αποδεικτικού από το Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα (Κ.Μ.Σ), δεν καταβάλλεται ποσό κέρδους ή άλλη αποζημίωση.