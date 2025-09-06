Στο ΚΑΤ οι δύο Έλληνες τραυματίες από το Κιλιμάντζαρο

Ήταν πολύ σοβαρά χτυπημένοι από τροχαίο ατύχημα.

Μια μια ανάρτησή του στο «Χ», ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης γνωστοποίησε τον επαναπατρισμό και τη νοσηλεία στο ΚΑΤ, των δύο Ελλήνων τραυματιών, που είχαν χτυπήσει σοβαρά σε τροχαίο στο Κιλιμάντζαρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο σοβαρά τραυματισμένοι νεαροί ταξίδεψαν σε «άριστη» κλινική κατάσταση.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1964405778728833451}

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο Έλληνες τραυματίστηκαν, όταν το βανάκι με το οποίο επέστρεφαν στο αεροδρόμιο του Κιλιμάντζαρο, τράκαρε με τρακτέρ.