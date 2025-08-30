Σοβαρό τροχαίο για οκτώ Έλληνες στο Κιλιμάντζαρο - Νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση

Δύο μέλη της ομάδας που δεν υπέστησαν τραύματα και επέστρεψαν ήδη στην Ελλάδα.

Δραματική τροπή πήραν οι διακοπές για μια ομάδα Ελλήνων ταξιδιωτών στο Κιλιμάντζαρο, όταν το βαν στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με ένα τρακτέρ, μόλις 10 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο.

Οι οδηγοί των οχημάτων εγκατέλειψαν αμέσως το σημείο, αφήνοντας πίσω τους επιβάτες.

Στο σημείο του ατυχήματος, σημειώθηκε και ένα άλλο σοβαρό περιστατικό: ενώ κάποιοι περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν τους εγκλωβισμένους επιβάτες, άλλοι επιδόθηκαν σε πλιάτσικο, αρπάζοντας προσωπικά αντικείμενα, ακόμα και κινητά τηλέφωνα, από τις αποσκευές των τραυματιών.

Από τους οκτώ Έλληνες της παρέας, οι έξι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Ναϊρόμπι, όπου νοσηλεύονται σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία εδώ και 11 ημέρες.

Οι δύο πιο σοβαρά τραυματίες έχουν ανάγκη χειρουργικής επέμβασης. Ο ένας έχει ήδη χειρουργηθεί, ενώ ο άλλος, που έχει κατάγματα στη λεκάνη, χρειάζεται τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες ακινησίας και όπως λέγεται θα μπορέσει να επιστρέψει στην Ελλάδα την 1η Σεπτεμβρίου.