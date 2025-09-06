Games
Μυτιλήνη: Συνελήφθη 20χρονος για πρόκληση φωτιάς
Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.062,50 ευρώ.

Συνελήφθη χθες, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου με τη διαδικασία του αυτοφώρου, 20χρονος κατηγορούμενος για την πρόκληση πυρκαγιάς το μεσημέρι της Πέμτης 4 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βρισάς στη Μυτιλήνη.

Τη σύλληψη πραγματοποίησαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού και σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος εκτελούσε εργασίες στην περιοχή.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.062,50 ευρώ, σύμφωνα με τη νομοθεσία για παραβάσεις που αφορούν πρόκληση πυρκαγιάς σε δάση και αγροτικές εκτάσεις. Ο ίδιος κρατείται και αναμένονταν να οδηγηθεί σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής.

