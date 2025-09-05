Νοσοκομείο «Ελπίς»: Πείστηκε να κατέβει ο άνδρας που απειλούσε να πηδήξει στο κενό

Εξετάστηκε από ψυχίατρο του νοσοκομείου «Ελπίς».

Αίσιο τέλος είχε το θρίλερ που εκτυλίχθηκε νωρίτερα στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου άνδρας απειλούσε να πηδήξει από τον τρίτο όροφο.

Ο άνδρας πείστηκε τελικά να κατέβει από το πρεβάζι που βρισκόταν και μεταφέρθηκε εντός του νοσοκομείου, όπου εξετάστηκε από ψυχίατρο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο συναγερμός σήμανε περίπου στις 18:00 της Παρασκευής, όταν ένας αλλοδαπός άνδρας ανέβηκε στον τρίτο όροφο του νοσοκομείου «Ελπίς», απειλώντας να βάλει τέλος στη ζωή του πηδώντας στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ειδικός διαπραγματευτής αλλά και 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα, που τοποθέτησαν ειδικό στρώμα διάσωσης στο σημείο όπου απειλούσε να πέσει, προτού τελικά πειστεί να κατέβει.