Φωτιά στο Πετρωτό Φθιώτιδας - Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στη Φθιώτιδα.

Στο Πετρωτό Φθιώτιδας, είναι σε εξέλιξη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 22:00 και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση στα διοικητικά όρια των περιφερειακών ενοτήτων Φθιώτιδας, Λάρισας και Μαγνησίας και εξελίσσεται σε τρία μέτωπα, με την κύρια κίνηση να καταγράφεται προς τα δυτικά.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής από Φθιώτιδα, Λάρισα και Μαγνησία, με στόχο τον περιορισμό της περιμέτρου και την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων. Έχουν κινητοποιηθεί 68 πυροσβέστες, 20 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων από την 4η και τη 10η ΕΜΟΔΕ (Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων), ενώ υδροφόρες ΟΤΑ συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1964049180038480172}