Πανσέληνος Σεπτεμβρίου: Πότε η «Σελήνη του Καλαμποκιού» θα γίνει «Ματωμένο Φεγγάρι»

Έρχεται την Κυριακή το «ματωμένο φεγγάρι», όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την προσεχή ολική έκλειψη Σελήνης.

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου θα απολαύσουμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς. Η πανσέληνος του μήνα, γνωστή και ως «Σελήνη του Καλαμποκιού», θα μετατραπεί σε εντυπωσιακό «Ματωμένο Φεγγάρι» κατά την ολική σεληνιακή έκλειψη.

Το φαινόμενο θα είναι ορατό από την Ελλάδα και η ολικότητα θα διαρκέσει 82 λεπτά, με τη Σελήνη να παίρνει εντυπωσιακές κόκκινες αποχρώσεις λόγω της σκέδασης του ηλιακού φωτός από την ατμόσφαιρα της Γης. Η πανσέληνος του Σεπτέμβρη θεωρείται η πιο γοητευτική της χρονιάς, προσφέροντας ένα θέαμα μοναδικής ομορφιάς για τους λάτρεις του ουρανού και την αστρονομία.

Το εντυπωσιακό «Φεγγάρι του Καλαμποκιού» σε κόκκινες αποχρώσεις

Το «Ματωμένο Φεγγάρι» δεν είναι μόνο ένα θέαμα εντυπωσιακό, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία για εκπαίδευση και παρατήρηση. Οι αστρονομικοί σύλλογοι προγραμματίζουν παρατηρήσεις και εκδηλώσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν καλύτερα τη δομή της Σελήνης, τους μηχανισμούς των εκλείψεων και τις ιδιαιτερότητες της ατμόσφαιρας της Γης.

Η πανσέληνος του Σεπτεμβρόυ, που ονομάζεται παραδοσιακά «Σελήνη του Καλαμποκιού» λόγω της περιόδου συγκομιδής του καλαμποκιού στη βόρεια αμερικανική παράδοση, συνδυάζει φυσική ομορφιά και πολιτιστική σημασία. Φέτος, η συνάντηση με την ολική σεληνιακή έκλειψη θα προσδώσει στο φαινόμενο έναν επιπλέον συμβολισμό, καθώς η κόκκινη απόχρωση της Σελήνης έχει συνδεθεί ιστορικά με μυθικές και πολιτιστικές αναφορές, από προφητείες μέχρι παραδοσιακές ιστορίες.

Οι ειδικοί συνιστούν να επιλεγεί ένα σημείο με καθαρό ορίζοντα και όσο το δυνατόν λιγότερο τεχνητό φως, ώστε η παρατήρηση να είναι πλήρης και εντυπωσιακή. Το φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί και με γυμνό μάτι, ενώ τηλεσκόπια και κιάλια θα επιτρέψουν να απολαύσετε τις λεπτομέρειες της Σελήνης καθώς περνά μέσα στη σκιά της Γης.

Για την καλύτερη εμπειρία, αξίζει να κοιτάξετε τον ουρανό περίπου 75 λεπτά πριν την ολικότητα, ώστε να δείτε τη σταδιακή είσοδο της Σελήνης στη σκιά, αλλά και μετά το πέρας της για να παρακολουθήσετε την επιστροφή της στο πλήρες φως.

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Οι τρεις φάσεις που θα απολαύσουμε το «ματωμένο φεγγάρι»

Μερική έκλειψη – Η Σελήνη αρχίζει να μπαίνει στη σκιά της Γης, με το φως της να μειώνεται σταδιακά.

Ολική έκλειψη (ματωμένο φεγγάρι) – Το φεγγάρι θα πάρει το χαρακτηριστικό κόκκινο πορτοκαλί χρώμα, λόγω της διάθλασης του φωτός από την ατμόσφαιρα της Γης.

Έξοδος από τη σκιά – Σιγά σιγά η Σελήνη θα επανέλθει στη φωτεινή της μορφή, ολοκληρώνοντας το φαινόμενο.

Το φαινόμενο της ολικής έκλειψης της Σελήνης θα ξεκινήσεις στις 20:30 η κορύφωση θα συμβεί γύρω στις 21:11 ώρα Ελλάδας ενώ το τέλος της έκλειψης θα σημάνει στις 21:52.