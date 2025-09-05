Eurojackpot 5/9/25: Απόψε η κλήρωση για 74 εκατ. ευρώ

Η κλήρωση του Eurojackpot θα διεξαχθεί στις 21:00.

Το ποσό των 74 εκατ. ευρώ μοιράζει απόψε το Eurojackpot και τόσο τους τυχερούς αριθμούς όσο και τον πίνακα κερδών θα τα γνωρίζουμε λίγο μετά τις 21:00.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το δικαίωμα που έλαβε ο ΟΠΑΠ από την Ελληνική Κυβέρνηση, έχει τη δυνατότητα να παρέχει το παιχνίδι στο επίγειο δίκτυο.

Επίσης, το EUROJACKPOT είναι Ευρωπαϊκό παιχνίδι που συμμετέχουν 19 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας). Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή και η προκαθορισμένη ώρα είναι στις 21:15 (την Τρίτη) και στις 21:00 (την Παρασκευή) ώρα Ελλάδος.

Σημ.: Τυχόν καθυστέρηση της κλήρωσης από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης οφείλεται σε τεχνικούς λόγους συλλογής των στοιχημάτων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν.