Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: ΙΧ τούμπαρε και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα στο Δερβένι

Σύγκρουση οχημάτων στο Δερβένι.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 05/09, στον αυχένα του Δερβενίου Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Καβάλα.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα το ένα εξ αυτών να υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ το άλλο έχει ανατραπεί.

Στο σημείο έσπευσαν τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο βρέθηκε η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό οδηγού, ο οποίος κατά πληροφορίες δεν έχει τις αισθήσεις του. Τραυματίστηκε και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο ΑΧΕΠΑ.

Δυο από τις τρεις λωρίδες έχουν κλείσει.

{https://www.youtube.com/watch?v=2R8iYfuyMWM}