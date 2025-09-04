Σάκης Αρναούτογλου: Επιμένει η ζέστη - Αυτός είναι ο καιρός μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά τον καιρό των επόμενων ημερών από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Με αρκετή ηλιοφάνεια αναμένεται να κυλήσει ο καιρός της Παρασκευής με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι θα έχουμε κάποιες τοπικές συννεφιές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι σε Αττική, Βοιωτία και Κυκλάδες και η θερμοκρασία αναμένεται το μεσημέρι να φτάσει στα κεντρικά στους 31 βαθμούς, στα βόρεια από 26 έως και 32 και στα νότια στους 30. Στα δυτικά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και στα ανατολικά νησιωτικά από 28 έως και 32 βαθμούς. Πάντως όπου δεν φυσάει θα έχουμε αυξημένη θερμοκρασία.

Το Σάββατο, σύννεφα θα έχουμε στα κεντρικά και τα βόρεια και την ερχόμενη εβδομάδα επίσης παροδικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί και το Σαββατοκύριακο, αλλά και τη Δευτέρα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά ακόμη και τους 33 βαθμούς και έτσι θα έχουμε αρκετή ζέστη.

Πάντως μέχρι και μέσα του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, οι θερμοκρασίες θα είναι καλοκαιρινές στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Δείτε όσα είπε για τον καιρό ο Σάκης Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=SqDHx_oMucE&t}