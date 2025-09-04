Λεωφόρος Ποσειδώνος: Καραμπόλα με φορτηγό, ΙΧ και δύο μηχανές

Τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν γίνει γνωστά και διερευνώνται.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην λεωφόρο Ποσειδώνος, στο δεύτερο τούνελ με κατεύθυνση προς Πειραιά, στο ύψος του Νέου Φαλήρου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία στην καραμπόλα ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα ΙΧ αυτοκίνητο και δύο μηχανές, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα άτομο να τραυματιστεί και να μεταφερθεί με ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες.

Στο «κόκκινο» η κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος

Λόγω της σφοδρότητας του τροχαίου έκλεισε αναγκαστικά μια λωρίδα κυκλοφορίας γεγονός που οδήγησε σε μποτιλιάρισμα. Οι οδηγοί συνεχίζουν να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες με το τμήμα της Λεωφόρου Ποσειδώνος από τα Πηγαδάκια έως τον Άλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά να είναι στο «κόκκινο» και η κίνηση να είναι ιδιαιτέρως αυξημένη.