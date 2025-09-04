Καστοριά: Άγρια επίθεση μινκ σε κατάκοιτη ηλικιωμένη

Το ζώο επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα με τα τραύματα να οδηγούν σε ακρωτηριασμό του χερού της άτυχης ηλικιωμένης.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στους Μανιακούς Καστοριάς από την άγρια επίθεση από μινκ που δέχθηκε κατάκοιτη ηλικιωμένη μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το άγριο ζώο εισέβαλε από την ανοιχτή πόρτα της οικίας και κατευθύνθηκε προς το κρεβάτι όπου βρισκόταν η γυναίκα, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα στο χέρι που χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί.

Η ηλικιωμένη διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου θα υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων για την αποκατάσταση του τραύματός της.

Κάτοικοι έχουν αναφέρει επανειλημμένες εμφανίσεις μινκ, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και φόβο στην τοπική κοινότητα.