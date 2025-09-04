Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Καστοριά: Άγρια επίθεση μινκ σε κατάκοιτη ηλικιωμένη

Καστοριά: Άγρια επίθεση μινκ σε κατάκοιτη ηλικιωμένη Φωτογραφία: pexels/ Juan Marcos Alvarez
Το ζώο επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα με τα τραύματα να οδηγούν σε ακρωτηριασμό του χερού της άτυχης ηλικιωμένης.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στους Μανιακούς Καστοριάς από την άγρια επίθεση από μινκ που δέχθηκε κατάκοιτη ηλικιωμένη μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το άγριο ζώο εισέβαλε από την ανοιχτή πόρτα της οικίας και κατευθύνθηκε προς το κρεβάτι όπου βρισκόταν η γυναίκα, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα στο χέρι που χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί.

Η ηλικιωμένη διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου θα υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων για την αποκατάσταση του τραύματός της.

Κάτοικοι έχουν αναφέρει επανειλημμένες εμφανίσεις μινκ, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και φόβο στην τοπική κοινότητα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών

Οι 7 τροφές που πρέπει να τρώτε μετά τα 40, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 7 τροφές που πρέπει να τρώτε μετά τα 40, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Χούθι: Απειλούν το Ισραήλ με νέες επιθέσεις - Έφοδος σε γραφεία του ΟΗΕ

Χούθι: Απειλούν το Ισραήλ με νέες επιθέσεις - Έφοδος σε γραφεία του ΟΗΕ

Διεθνή
Μινεσότα: Είχε εμμονή με την ιδέα να δολοφονεί παιδιά ο μακελάρης - Ταυτοποιήθηκαν δύο θύματα

Μινεσότα: Είχε εμμονή με την ιδέα να δολοφονεί παιδιά ο μακελάρης - Ταυτοποιήθηκαν δύο θύματα

Διεθνή
Καστοριά: Σήμερα οι κηδείες των 16χρονων - Τα τριά σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Καστοριά: Σήμερα οι κηδείες των 16χρονων - Τα τριά σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Ελλάδα
EE και Βρετανία εγκαλούν Ρώσους διπλωμάτες για τις επιθέσεις στο Κίεβο

EE και Βρετανία εγκαλούν Ρώσους διπλωμάτες για τις επιθέσεις στο Κίεβο

Διεθνή

NETWORK

N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

ienergeia.gr
Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

ienergeia.gr
Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ienergeia.gr
Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

ienergeia.gr
Cenobamate: Τα οφέλη του φαρμάκου σε ενήλικες με μη ελεγχόμενη επιληψία

Cenobamate: Τα οφέλη του φαρμάκου σε ενήλικες με μη ελεγχόμενη επιληψία

healthstat.gr
Μελέτη: Πώς οι υπερπροστατευτικοί γονείς επηρεάζουν το παιδί ακόμα και στην ενηλικίωση

Μελέτη: Πώς οι υπερπροστατευτικοί γονείς επηρεάζουν το παιδί ακόμα και στην ενηλικίωση

healthstat.gr
Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

healthstat.gr
ΦΣΑ: Διαμαρτύρεται για τα λειτουργικά προβλήματα στην πλατφόρμα της ΚΜΕΣ

ΦΣΑ: Διαμαρτύρεται για τα λειτουργικά προβλήματα στην πλατφόρμα της ΚΜΕΣ

healthstat.gr