Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Κόρινθος: 25χρονη νεκρή σε τροχαίο – Τραυματίστηκαν δύο ηλικιωμένοι (video)

Κόρινθος: 25χρονη νεκρή σε τροχαίο – Τραυματίστηκαν δύο ηλικιωμένοι (video) Φωτογραφία: korinthostv.gr
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα μια 25χρονη σε τροχαίο δυστύχημα.

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου στον δρόμο Κιάτο – Σούλι στην Κόρινθο, στη θέση «Αρκούδα», όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 25χρονη γυναίκα συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαινε ζευγάρι ηλικιωμένων, ένας άνδρας 70 ετών και μια γυναίκα 61 ετών.

Από τη σφοδρή σύγκρουση η νεαρή οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ οι επιβαίνοντες στο αγροτικό όχημα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Κιάτου για τον απεγκλωβισμό, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς και η αστυνομία, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

{https://www.youtube.com/watch/T4LoaRBCWno}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Νέα μελέτη: Η εξέταση που βοηθά στον εντοπισμό πρόωρων ενδείξεων του Αλτσχάιμερ

Νέα μελέτη: Η εξέταση που βοηθά στον εντοπισμό πρόωρων ενδείξεων του Αλτσχάιμερ

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Ιός Δυτικού Νείλου: Κρούσματα καταγράφονται σε 32 δήμους της χώρας μας – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ιός Δυτικού Νείλου: Κρούσματα καταγράφονται σε 32 δήμους της χώρας μας – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ντέμι Μουρ: Οι 2 ασκήσεις που κάνει ευλαβικά για να παραμένει σε φόρμα

Ντέμι Μουρ: Οι 2 ασκήσεις που κάνει ευλαβικά για να παραμένει σε φόρμα

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Αδιανόητη τραγωδία στα Πατήσια: Κατά των γιατρών η 34χρονη που βρέθηκε νεκρή μετά την γέννα

Αδιανόητη τραγωδία στα Πατήσια: Κατά των γιατρών η 34χρονη που βρέθηκε νεκρή μετά την γέννα

Ελλάδα
Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρή γυναίκα που γέννησε μέσα στο σπίτι της

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρή γυναίκα που γέννησε μέσα στο σπίτι της

Ελλάδα
Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 46χρονος οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα με την 86χρονη γιαγιά

Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 46χρονος οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα με την 86χρονη γιαγιά

Ελλάδα
Μυστήριο στην Κόρινθο: Νεκρός 22χρονος με τραύμα από μαχαίρι στο λαιμό

Μυστήριο στην Κόρινθο: Νεκρός 22χρονος με τραύμα από μαχαίρι στο λαιμό

Ελλάδα

NETWORK

H ΔΕΗ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SOLARIS για αποδοτικά φωτοβολταϊκά

H ΔΕΗ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SOLARIS για αποδοτικά φωτοβολταϊκά

ienergeia.gr
Το ΕΒΕΑ στην 89η ΔΕΘ 2025 – Διάλογος για την Ανάπτυξη, την Καινοτομία και τις Διεθνείς Συνεργασίες

Το ΕΒΕΑ στην 89η ΔΕΘ 2025 – Διάλογος για την Ανάπτυξη, την Καινοτομία και τις Διεθνείς Συνεργασίες

ienergeia.gr
Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

healthstat.gr
Η χρήση κινητού στην τουαλέτα αυξάνει τον κίνδυνο αιμορροΐδων – Νέα μελέτη

Η χρήση κινητού στην τουαλέτα αυξάνει τον κίνδυνο αιμορροΐδων – Νέα μελέτη

healthstat.gr
Γιώργος Αλικάκος: Πέθανε σε ηλικία 58 ετών – Ήταν πρώην μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Γιώργος Αλικάκος: Πέθανε σε ηλικία 58 ετών – Ήταν πρώην μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

healthstat.gr
Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

ienergeia.gr
Στέφανος Γκίκας: Πράσινο μετασχηματισμό λιμένων για τον εκσυγχρονισμό της Ακτοπλοΐας και την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

Στέφανος Γκίκας: Πράσινο μετασχηματισμό λιμένων για τον εκσυγχρονισμό της Ακτοπλοΐας και την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

ienergeia.gr
ECDC για Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας – Τα κενά της Ελλάδας

ECDC για Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας – Τα κενά της Ελλάδας

healthstat.gr