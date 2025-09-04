Κόρινθος: 25χρονη νεκρή σε τροχαίο – Τραυματίστηκαν δύο ηλικιωμένοι (video)

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα μια 25χρονη σε τροχαίο δυστύχημα.

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου στον δρόμο Κιάτο – Σούλι στην Κόρινθο, στη θέση «Αρκούδα», όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 25χρονη γυναίκα συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαινε ζευγάρι ηλικιωμένων, ένας άνδρας 70 ετών και μια γυναίκα 61 ετών.

Από τη σφοδρή σύγκρουση η νεαρή οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ οι επιβαίνοντες στο αγροτικό όχημα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Κιάτου για τον απεγκλωβισμό, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς και η αστυνομία, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

{https://www.youtube.com/watch/T4LoaRBCWno}