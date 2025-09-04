Έρχεται νέο wallet, τι αλλάζει σε 10 μέρες

Το νέο Gov.gr Wallet θα βρεθεί «στον αέρα» σε 10 ημέρες.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξήγγειλε σήμερα Πέμπτη το νεο wallet, το οποίο θα αποκαλυφθεί στην ΔΕΘ και θα «τρέξει» άμεσα - «τις επόμενες 10 ημέρες», όπως σημείωσε.

Το Gov.gr Wallet δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας, αποθήκευσης και ελέγχου των ψηφιακών μας εγγράφων. Υποστηρίζει τα ψηφιακά δελτία ταυτότητας και τα αντίγραφά τους, τις ψηφιακές άδειες οδήγησης, τις ψηφιακές κάρτες αναπηρίας, τις ψηφιακές κάρτες ΔΥΠΑ, τις ψηφιακές ακαδημαϊκές κάρτες, τις ψηφιακές κάρτες δακτυλίου, το myAuto, καθώς και τα εισιτήρια αθλητικών αγώνων.

Τα ψηφιακά έγγραφα του Gov.gr Wallet είναι πλήρως ισάξια με τα έγχαρτα έγγραφα, για κάθε νόμιμη χρήση εντός της Ελληνικής επικράτειας. Προσοχή όμως! Τα ψηφιακά δελτία ταυτότητας και οι ψηφιακές άδειες οδήγησης δεν αποτελούν διεθνή ταξιδιωτικά έγγραφα.

Μιλώντας στο Action24, ο υπουργός ανέφερε πως το νέο wallet περιλαμβάνει όλα όσα γνωρίζαμε, αλλά πολύ πιο ομαδοποιημένα και τακτοποιημένα.

Η θυρίδα του πολίτη θα είναι σε πολύ πιο εμφανές σημείο - καθώς εκεί τοποθετούνται σημαντικά έγγραφα - ενώ σε περίοπτη θέση θα βρίσκουμε πλέον και τον ψηφιακό βοηθό, στον οποιο θα μπορούμε να ζητάμε να μας ετοιμάζει υπεύθυνες δηλώσεις.