Μαφία της Κρήτης: Ο τιμοκατάλογος των όπλων που πουλούσαν - Ακόμα και 5.500 ευρώ

Μαφία της Κρήτης: Ο τιμοκατάλογος των όπλων που πουλούσαν - Ακόμα και 5.500 ευρώ Φωτογραφία: zarpanews
Αποκαλυπτικοί διάλογοι και στοιχεία για τη δράση της μαφίας της Κρήτης.

Τέλος δεν έχουν οι αποκαλύψεις για τη δράση της μαφίας της Κρήτης, που δραστηριοποιούνταν σε εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, εκβιασμούς και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, ενώ είχε απλώσει τα δίχτα της στην αστυνομία, τη δικαιοσύνη, την εκκλησία και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ανάμεσα στις δραστηριότητες του κυκλώματος ήταν η πώληση όπλων μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, στις οποίες έδειχναν φωτογραφίες σε υποψήφιους αγοραστές. Οι τιμές έφταναν ακόμα και τα 5.500 ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες, του Mega από τη δικογραφία.

Ειδικότερα, πουλούσαν αυτόματα υποπολυβόλα από 4.000 έως 5.500 ευρώ, καλάσνικοφ έναντι 3.300 ευρώ, πιστόλια από 1.700 έως 5.000 ευρώ και περίστροφα για 3.000 ευρώ.

Η εμπλοκή αστυνομικών και οι πολιτικές παρεμβάσεις

Ανάμεσα στους συλληφθέντες για τη μαφία στην Κρήτη είναι και ένας εν ενεργεία αστυνομικός, ενώ ερευνώνται καταγγελίες για εμπλοκή άλλων συναδέλφων του.

Σύμφωνα με κατάθεση, το περιεχόμενο της οποίας εξετάζεται, έμπορος ναρκωτικών του κυκλώματος προμηθευόταν κοκαΐνη από φίλο του αστυνομικό, ο οποίος την έπαιρνε από κατασχεμένες ποσότητες, σύμφωνα με το Mega.

Άλλη κατάθεση αναφέρει ότι αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. συναντούσε τον έμπορο ναρκωτικών και του έδινε πληροφορίες για κινήσεις αστυνομικών. Επίσης, υπάρχει καταγγελία ότι αρχηγικό μέλος είπε σε αστυνομικό ότι θα πήγαινε να χτυπήσει με μπράβους κάποιο άτομο και του ζήτησε να μην στείλει δυνάμεις σε περίπτωση που ζητηθεί. Επιπλέον, γυναίκα αστυνομικός φέρεται να έλεγε ότι δεν θα κάνει ελέγχους σε μαγαζιά μελών του κυκλώματος.

Την ίδια ώρα, αξιωματικοί της αστυνομίας στην περιοχή δήλωναν ότι είχαν προσπαθήσει το 2017 και το 2018 να εξαρθρώσουν το κύκλωμα. Σε μία περίπτωση, το 2018, «πολιτικά πρόσωπα και ο κ. Καμμένος» είχαν παρέμβει και είχαν ζητήσει να γίνουν δυσμενείς μεταθέσεις κάποιων αξιωματικών που ερευνούσαν εκείνη την περίοδο, ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Επίσης, αστυνομικοί λένε ότι επειδή τα μέλη του κυκλώματος είχαν πολιτικές προσβάσεις σε τοπικό επίπεδο στην Κρήτη, σε περιπτώσεις που είχε ζητηθεί τηλεφωνική παρακολούθηση, είχαν διαρρεύσει αυτές οι πληροφορίες.

Απόπειρα επιρροής δικαστικής λειτουργού για έγκλειστο αστυνομικό

Στο «φως» της δημοσιότητας ήρθε ένας ακόμα αποκαλυπτικός διάλογος για τη δράση της μαφίας της Κρήτης, από τις συνομιλίες που έχει καταγράψει ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. Σε αυτή την περίπτωση, αρχηγικό μέλος του κυκλώματος επιχειρεί να ασκήσει επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς, προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση αστυνομικός που είναι έγκλειστος για υπόθεση εκβιασμού.

57χρονος: Εγώ σου λέω τώρα το εξής. Επειδή μίλησα με τη συγκεκριμένη που ξέρουμε και η άλλη που είναι των Εφετών, η προεδρίνα μου ζήτησε μία χάρη και της την έφτιαξα. Να κάνεις την έφεση.

Έγκλειστος αστυνομικός: Να μου κανονίσει να πάω σε καλή έδρα να της πεις. Στα ίσια. Αυτό είναι.

57χρονος: Ναι αυτό θα σου πω, να κάνεις μια έφεση.

Έγκλειστος αστυνομικός: Την έκανα. Πες της να μου κανονίσει την έδρα και να τελειώνουμε. Να καθαρογραφεί η απόφαση και να πάμε σε γρήγορο εφετείο.

57χρονος: Ναι θα μιλήσω εγώ μαζί της, γιατί μιλάω κάθε ημέρα σχεδόν για πολλά και διάφορα.

Ο 57χρονος επικοινώνησε ξανά με τον έγκλειστο αστυνομικό- που υπηρέτησε σε υψηλόβαθμη θέση της Τροχαίας- για να τον ενημερώσει ότι συνάντησε τη δικαστική λειτουργό.

57χρονος: Εγώ μόλις κλείσαμε το τηλέφωνο έφυγα, πήγα και τη βρήκα.

Έγκλειστος αστυνομικός: Το ξέρω ρε. Της το’ πες αυτό που σου’ πα, να κανονίσουν να…

57χρονος: Ό,τι μπορεί θα κάνει. Μου το’ πε.

Έγκλειστος αστυνομικός: Καλά θα την πάρω κάποια στιγμή, θα της μιλήσω, το’ χω το τηλέφωνό της, το ‘χω.

Η εμμονή του «Πατομπούκαλου» με αστυνομικό και το συμβόλαιο θανάτου

Νέες πληροφορίες αποκαλύπτονται και για το ηγετικό στέλεχος της μαφίας της Κρήτης με το προσωνύμιο «Πατομπούκαλος», ο οποίος διώκεται ως ηθικός αυτουργός για βομβιστική επίθεση εναντίον αστυνομικού.

Φίλη του κατέθεσε ότι 48χρονος είχε εμμονή με τον αστυνομικό, στην πόρτα του οποίου τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό, ενώ σχεδίαζε ακόμα και συμβόλαιο θανάτου εναντίον του. «Μου είπε ο Πατομπούκαλος πως ήθελε να κάνει συμβόλαιο στον μπάτσο, εννοώντας πως θέλει να τον εκτελέσει. Εγώ του εξήγησα ότι αυτό είναι παράλογο, πως ο αστυνομικός έκανε απλά τη δουλειά του και πως εάν τον σκότωνε θα τον κυνηγάγανε για χρόνια. Ο Πατομπούκαλος είχε πάθει εμμονή μαζί του και ήθελε οπωσδήποτε να του κάνει κακό», φέρεται να είπε η φίλη του στους αστυνομικούς.

Τον Νοέμβριο του 2023 ο συγκεκριμένος είχε συλληφθεί με συνεργό του για διακίνηση ναρκωτικών και στην κατοχή τους είχαν βρεθεί έξι «φιξάκια» κοκαΐνης. Πριν από δύο μήνες ο 48χρονος κρίθηκε αθώος, καθώς το δικαστήριο δέχθηκε τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι τα ναρκωτικά ήταν για ιδία χρήση.

Και αυτό παρότι η συγκατηγορούμενή του είχε καταθέσει στις αρχές ότι από κοινού διακινούσαν κοκαΐνη. «Ο Πατομπούκαλος δεν δούλευε και η μοναδική δουλειά του ήταν να πουλάει κόκα. Πουλούσαμε περίπου 25 γραμμάρια την ημέρα για 100 ευρώ το γραμμάριο», είχε καταθέσει.

