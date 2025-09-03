Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρή γυναίκα που γέννησε μέσα στο σπίτι της

Η γυναίκα ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και γέννησε πρόωρα. Νεκρό είναι και το μωρό.

Απίστευτη τραγωδία στα Πατήσια όταν μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή μαζί με το μωρό της μέσα στο διαμέρισμά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα εντοπίστηκε από τον σύζυγό της και φαίνεται να γέννησε μόνη της μέσα στο σπίτι της, με τον ομφάλιο λώρο να μην είναι κομμένος.

Μέσα στα διαμέρισμα βρίσκονταν και τα άλλα δύο μικρά παιδιά της γυναίκας, ενώ στο σημείο της τραγωδίας βρίσκεται ιατροδικαστής.

Η γυναίκα γέννησε πρόωρα αν και ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Η αστυνομία πιστεύει ότι δεν πρόλαβε να τηλεφωνήσει για βοήθεια και τις αρχές ειδοποίησε ο συζυγός της που εντόπισε πρώτος την γυναίκα του και το μωρό νεκρά.