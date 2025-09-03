Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρή γυναίκα που γέννησε μέσα στο σπίτι της

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρή γυναίκα που γέννησε μέσα στο σπίτι της
Η γυναίκα ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και γέννησε πρόωρα. Νεκρό είναι και το μωρό.

Απίστευτη τραγωδία στα Πατήσια όταν μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή μαζί με το μωρό της μέσα στο διαμέρισμά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα εντοπίστηκε από τον σύζυγό της και φαίνεται να γέννησε μόνη της μέσα στο σπίτι της, με τον ομφάλιο λώρο να μην είναι κομμένος.

Μέσα στα διαμέρισμα βρίσκονταν και τα άλλα δύο μικρά παιδιά της γυναίκας, ενώ στο σημείο της τραγωδίας βρίσκεται ιατροδικαστής.

Η γυναίκα γέννησε πρόωρα αν και ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Η αστυνομία πιστεύει ότι δεν πρόλαβε να τηλεφωνήσει για βοήθεια και τις αρχές ειδοποίησε ο συζυγός της που εντόπισε πρώτος την γυναίκα του και το μωρό νεκρά.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Celine Dion: Η κρίση που υπέστη στη φετινή Eurovision – Τι αποκάλυψε η ίδια

Celine Dion: Η κρίση που υπέστη στη φετινή Eurovision – Τι αποκάλυψε η ίδια

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Αλεξανδρούπολη: Ανασύρθηκε νεκρή γυναίκα από τη θάλασσα

Αλεξανδρούπολη: Ανασύρθηκε νεκρή γυναίκα από τη θάλασσα

Ελλάδα
Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρή 9χρονη σε τροχαίο - Μάχη για τη ζωή δίνει η 11χρονη αδερφή της

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρή 9χρονη σε τροχαίο - Μάχη για τη ζωή δίνει η 11χρονη αδερφή της

Ελλάδα
Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρή 9χρονη σε τροχαίο - Τραυματίες η μητέρα και η αδελφή της

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρή 9χρονη σε τροχαίο - Τραυματίες η μητέρα και η αδελφή της

Ελλάδα
Πειραιάς: Ανασύρθηκε νεκρή γυναίκα από το λιμάνι

Πειραιάς: Ανασύρθηκε νεκρή γυναίκα από το λιμάνι

Ελλάδα

NETWORK

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

ienergeia.gr
Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

healthstat.gr
Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

ienergeia.gr
Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

ienergeia.gr
ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βλάπτει σοβαρά τη δημόσια Υγεία, τον ορθολογισμό και το ΕΣΥ»

ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βλάπτει σοβαρά τη δημόσια Υγεία, τον ορθολογισμό και το ΕΣΥ»

healthstat.gr
Οι 5 τροφές που κάνουν τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα

Οι 5 τροφές που κάνουν τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα

healthstat.gr
Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

ienergeia.gr
Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

healthstat.gr