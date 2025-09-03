Θοδωρής Κολυδάς: Αυτά τα ονόματα θα πάρουν φέτος οι κακοκαιρίες

Η λίστα των ονομάτων που θα έχουν οι επόμενες κακοκαιρίες μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026.

Τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετηθεί η πρακτική οι κακοκαιρίες να έχουν το δικό τους ξεχωριστό όνομα γεγονός που συμβάλλει τα μέγιστα στην έγκαιρη ενημέρωση και προειδοποίηση των πολιτών για τις έκτακτες καιρικές ανάγκες και στην λήψη μέτρων προφύλαξης. Όπως έχει διαπιστωθεί η πρακτική της ονοματοδοσίας θέτει σε μέγιστη επαγρύπνηση τον πολίτη ενώ παράλληλα βοηθά τις Εθνικές Υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Με σημερινή του ανάρτηση ο Θοδωρής Κολυδάς, μετεωρολόγος στο STAR και τέως διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί τα ονόματα των κακοκαιριών που επέλεξαν οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ για την περίοδο Οκτωβρίου 2025 - Σεπτεμβρίου 2026. Τα ονόματα επιλέχθηκαν από κοινού αντανακλώντας το γλωσσικό ιδίωμα των χωρών τους με λατινικούς χαρακτήρες.

Τα ονόματα των κακοκαιριών: Από την Αντέλ στον Ζορμπά

Η λίστα των ονομάτων, κατά αλφαβητική σειρά, είναι:

Adel, Byron, Cornaro, David, Elina, Fivos, Gaya, Heron, Ionia, Jonathan, Kassandra , Leonidas, Maya, Nestor, Olimpia, Paz, Riginos, Sivan, Talos, Urania, Vardi, Xenophon, Yuval, Zorbas.

Σημειώνεται ότι αν έχει ήδη δοθεί όνομα σε κακοκαιρία από άλλη ομάδα (π.χ. αυτή της Κεντρικής Μεσογείου) και αυτή ακολούθως αναμένεται να επηρεάσει και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αυτό το όνομα πρέπει υποχρεωτικά να διατηρηθεί.

Γιατί δίνουμε ονόματα στις κακοκαιρίες;

Η ιδέα της ονοματοδοσίας στην Ευρώπη, ξεκίνησε το 1995 από ομάδα προγνωστών καιρού (WGCEF) αριθμού Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών, η οποία αργότερα εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών (EUMETNET), με σκοπό να δημιουργηθούν κοινοί κανόνες συνεννόησης, στο πλαίσιο της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης για την εμφάνιση έντονων καιρικών φαινομένων. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκαν ομάδες Μετεωρολογικών Υπηρεσιών, με κοινά γεωγραφικά & μετεωρολογικά χαρακτηριστικά, καλύπτοντας όλο τον Ευρωπαϊκό χώρο.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία της ΕΜΥ με τις Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες Κύπρου και Ισραήλ (Ομάδα Ανατολικής Μεσογείου), συνίσταται στην επικοινωνία μεταξύ των αντίστοιχων προγνωστικών κέντρων, σε εβδομαδιαίες (ή και πιο συχνές, όποτε κρίνεται απαραίτητο) συναντήσεις. Κατά τη διάρκειά τους, συζητούνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες από αριθμητικά μοντέλα καιρού και δεδομένα παρατήρησης, με σκοπό την αλληλοενημέρωση για την εξέλιξη της κίνησης των συστημάτων που πρόκειται να επηρεάσουν την περιοχή, οπότε συναποφασίζεται η απόδοση ονόματος (ή όχι) σε ένα αναμενόμενο έντονο καιρικό φαινόμενο.