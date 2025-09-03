Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Συνέδριο για το μέλλον της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολική Ευρώπης

Συνέδριο για το μέλλον της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολική Ευρώπης
Θα παρέμβουν ηχηρά ονόματα από τη διεθνή και εγχώρια πολιτική σκηνή.

Το μέλλον της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολική Ευρώπης, εν μέσω γεωπολιτικών και οικονομικών ανατροπών, θα βρεθεί στο επίκεντρο του 5ου συνεδρίου «Thessaloniki Metropolitan Summit» που ξεκινά αύριο, 4 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη και διοργανώνεται από το Powergame.gr με τη συνεργασία του έγκριτου βρετανικού περιοδικού Economist.

Στο συνέδριο θα καταθέσουν τις απόψεις τους και θα παρέμβουν ηχηρά ονόματα από τη διεθνή και εγχώρια πολιτική σκηνή, κυβερνητικά στελέχη και επικεφαλής ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων σε μια προσπάθεια να καταγραφούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας, αλλά και οι πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει προκειμένου να βελτιώσει τη θέση της στο νέο, ευμετάβλητο, σκηνικό. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν οι τομείς της άμυνας, της ενέργειας, των υποδομών και της τεχνολογίας.

Το συνέδριο ανοίγει με τη βραδινή εκδήλωση της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου με τις παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και του ιδρυτή και προέδρου του ναυτιλιακού ομίλου Capital Maritime & Trading Corp Ευάγγελου Μαρινάκη με θέμα το νέο σκηνικό σε Ευρώπη και ΗΠΑ με αφορμή τις πρωτοβουλίες του προέδρου Ντ. Τραμπ, τη θέση της Γηραιάς Ηπείρου στον πολυπολικό κόσμο που δημιουργείται και το πώς αντιμετωπίζει η επιχειρηματική κοινότητα αυτά τα νέα, πρωτοφανή, δεδομένα.

Το κλείσιμο του συνεδρίου, την επόμενη ημέρα, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, γίνεται από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Η επικείμενη ομιλία έχει ήδη προκαλέσει πολλές συζητήσεις και έχει τροφοδοτήσει πλήθος σεναρίων για τις επόμενες κινήσεις του.

Στην ατζέντα του συνεδρίου βρίσκονται επίσης η αναζήτηση νέων ισορροπιών στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ο ρόλος της Τουρκίας και της Ελλάδας, με παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων, του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ Εχούντ Ολμέρτ, και του πρώην υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας Εγκ. Μπαγκίς. Για τη νέα αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας της Ευρώπης θα συζητήσουν οι πρώην υπουργοί Αμυνας της Γαλλίας Φλ. Παρλί, της Βρετανίας Μπ. Γουάλας και της Ελλάδας Ν. Παναγιωτόπουλος.

Τον κυβερνητικό σχεδιασμό στον χώρο της οικονομίας θα παρουσιάσει ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ για την ενέργεια, τις υποδομές, τις επενδύσεις και τις παρεμβάσεις σε υγεία και παιδεία θα μιλήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί Στ. Παπασταύρου, Χρ. Δήμας, Τ. Θεοδωρικάκος, Ν. Παπαθανάσης, Αδ. Γεωργιάδης και Σοφ. Ζαχαράκη.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά από το Powergame.gr

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

ΕΣΥ: Η «μαύρη βίβλος» της υποστελέχωσης - Αναλυτικά στοιχεία

ΕΣΥ: Η «μαύρη βίβλος» της υποστελέχωσης - Αναλυτικά στοιχεία

Νέα μελέτη: Ποια σημεία του σώματος γερνούν πιο γρήγορα

Νέα μελέτη: Ποια σημεία του σώματος γερνούν πιο γρήγορα

Ποιοι πρέπει να αποφεύγουν το παντζάρι

Ποιοι πρέπει να αποφεύγουν το παντζάρι

Φράουλες: Η υπερτροφή που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας και Αλτσχάιμερ

Φράουλες: Η υπερτροφή που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας και Αλτσχάιμερ

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

ΔΕΘ: «Φρούριο» η Θεσσαλονίκη - Drones, κάμερες και 2.500 αστυνομικοί επί ποδός

ΔΕΘ: «Φρούριο» η Θεσσαλονίκη - Drones, κάμερες και 2.500 αστυνομικοί επί ποδός

Ελλάδα
«Σκοτωμός» για μια πρόσκληση για τον Αλέξη Τσίπρα

«Σκοτωμός» για μια πρόσκληση για τον Αλέξη Τσίπρα

Ο Πληροφοριοδότης
Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για οπαδική επίθεση

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για οπαδική επίθεση

Ελλάδα
ΔΕΘ 2025: Ποιοι δρόμοι κλείνουν από την Πέμπτη (4/9) - Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΔΕΘ 2025: Ποιοι δρόμοι κλείνουν από την Πέμπτη (4/9) - Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ελλάδα

NETWORK

ΡΑΑΕΥ: Διαγωνισμός Ζωγραφικής για νέους στην 89η ΔΕΘ

ΡΑΑΕΥ: Διαγωνισμός Ζωγραφικής για νέους στην 89η ΔΕΘ

ienergeia.gr
ΕΕ: Στρατηγικής σημασίας ο "GSI", που συνδέει τα ηλεκτρικά δίκτυα Ελλάδας και Κύπρου με υποθαλάσσιο καλώδιο

ΕΕ: Στρατηγικής σημασίας ο "GSI", που συνδέει τα ηλεκτρικά δίκτυα Ελλάδας και Κύπρου με υποθαλάσσιο καλώδιο

ienergeia.gr
ΑΔΜΗΕ: Διαβούλευση για την Τεχνική Απόφαση Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού

ΑΔΜΗΕ: Διαβούλευση για την Τεχνική Απόφαση Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού

ienergeia.gr
Τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιοτικά για την καταπολέμηση των παθογόνων

Τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιοτικά για την καταπολέμηση των παθογόνων

healthstat.gr
Φράουλες: Η υπερτροφή που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας και Αλτσχάιμερ

Φράουλες: Η υπερτροφή που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας και Αλτσχάιμερ

healthstat.gr
Δυσαρεστημένος με τον Πούτιν ο Ντόναλντ Τραμπ - Δεν ανησυχώ για τον άξονα Κίνας-Ρωσίας

Δυσαρεστημένος με τον Πούτιν ο Ντόναλντ Τραμπ - Δεν ανησυχώ για τον άξονα Κίνας-Ρωσίας

ienergeia.gr
Τι ώρα να πίνετε καφέ για να μειώσετε τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Τι ώρα να πίνετε καφέ για να μειώσετε τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

healthstat.gr
Τα 7 μυστικά που γνωρίζουν οι γυναίκες που είναι πάντα σε φόρμα

Τα 7 μυστικά που γνωρίζουν οι γυναίκες που είναι πάντα σε φόρμα

healthstat.gr