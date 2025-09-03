Συνέδριο για το μέλλον της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολική Ευρώπης

Θα παρέμβουν ηχηρά ονόματα από τη διεθνή και εγχώρια πολιτική σκηνή.

Το μέλλον της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολική Ευρώπης, εν μέσω γεωπολιτικών και οικονομικών ανατροπών, θα βρεθεί στο επίκεντρο του 5ου συνεδρίου «Thessaloniki Metropolitan Summit» που ξεκινά αύριο, 4 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη και διοργανώνεται από το Powergame.gr με τη συνεργασία του έγκριτου βρετανικού περιοδικού Economist.

Στο συνέδριο θα καταθέσουν τις απόψεις τους και θα παρέμβουν ηχηρά ονόματα από τη διεθνή και εγχώρια πολιτική σκηνή, κυβερνητικά στελέχη και επικεφαλής ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων σε μια προσπάθεια να καταγραφούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας, αλλά και οι πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει προκειμένου να βελτιώσει τη θέση της στο νέο, ευμετάβλητο, σκηνικό. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν οι τομείς της άμυνας, της ενέργειας, των υποδομών και της τεχνολογίας.

Το συνέδριο ανοίγει με τη βραδινή εκδήλωση της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου με τις παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και του ιδρυτή και προέδρου του ναυτιλιακού ομίλου Capital Maritime & Trading Corp Ευάγγελου Μαρινάκη με θέμα το νέο σκηνικό σε Ευρώπη και ΗΠΑ με αφορμή τις πρωτοβουλίες του προέδρου Ντ. Τραμπ, τη θέση της Γηραιάς Ηπείρου στον πολυπολικό κόσμο που δημιουργείται και το πώς αντιμετωπίζει η επιχειρηματική κοινότητα αυτά τα νέα, πρωτοφανή, δεδομένα.

Το κλείσιμο του συνεδρίου, την επόμενη ημέρα, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, γίνεται από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Η επικείμενη ομιλία έχει ήδη προκαλέσει πολλές συζητήσεις και έχει τροφοδοτήσει πλήθος σεναρίων για τις επόμενες κινήσεις του.

Στην ατζέντα του συνεδρίου βρίσκονται επίσης η αναζήτηση νέων ισορροπιών στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ο ρόλος της Τουρκίας και της Ελλάδας, με παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων, του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ Εχούντ Ολμέρτ, και του πρώην υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας Εγκ. Μπαγκίς. Για τη νέα αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας της Ευρώπης θα συζητήσουν οι πρώην υπουργοί Αμυνας της Γαλλίας Φλ. Παρλί, της Βρετανίας Μπ. Γουάλας και της Ελλάδας Ν. Παναγιωτόπουλος.

Τον κυβερνητικό σχεδιασμό στον χώρο της οικονομίας θα παρουσιάσει ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ για την ενέργεια, τις υποδομές, τις επενδύσεις και τις παρεμβάσεις σε υγεία και παιδεία θα μιλήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί Στ. Παπασταύρου, Χρ. Δήμας, Τ. Θεοδωρικάκος, Ν. Παπαθανάσης, Αδ. Γεωργιάδης και Σοφ. Ζαχαράκη.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά από το Powergame.gr

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.