Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Ζιακόπουλος για βροχές και καταιγίδες: Οι περιοχές στο επίκεντρο της αστάθειας

Ζιακόπουλος για βροχές και καταιγίδες: Οι περιοχές στο επίκεντρο της αστάθειας
Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον καιρό των επόμενων ημερών, πού θα βρέχει και πώς θα κινηθεί ο υδράργυρος.

Το πρόσωπο του καιρού αλλάζει το επόμενο διήμερο σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου καθώς καταιγίδες και τοπικές βροχές θα κυριαρχήσουν σε πολλές περιοχές με την ομπρέλα να αποτελεί αναπόσπαστο αξεσουάρ για τις μετακίνησεις. Όπως αναφέρει στο ιστολόγιο που διατηρεί, Τετάρτη και Πέμπτη ένα διήμερο αστάθειας θα κάνει το πέρασμα του επηρεάζοντας και την θερμοκρασία καθώς θα καταγραφεί μικρή πτώση του υδραργύρου.

Ειδικότερα, στην πρόγνωσή του ο κ. Ζιακόπουλος σημειώνει ότι «την Τετάρτη (3/9), τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Β. Ιόνιο, την Ήπειρο, την κεντροδυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την κεντροδυτική Στερεά Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.».

Αντίστοιχη θα είναι η πορεία του καιρού και την Πέμπτη. Όπως εξηγεί «τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την κεντροδυτική Μακεδονία και στα ορεινά Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στο Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα θα σημειώσει μικρή πτώση.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός: Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα - Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Καιρός: Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα - Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Ελλάδα

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Ερευνητές αναζητούν θεραπεία για σπάνια νόσο σε αυγά ψαριών

Ερευνητές αναζητούν θεραπεία για σπάνια νόσο σε αυγά ψαριών

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Αρκεί το περπάτημα ως άσκηση μετά τα 50;

Αρκεί το περπάτημα ως άσκηση μετά τα 50;

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

Πιο ζεστό φθινόπωρο, με λιγότερες βροχές και πιο ήπιες κακοκαιρίες - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Πιο ζεστό φθινόπωρο, με λιγότερες βροχές και πιο ήπιες κακοκαιρίες - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Ελλάδα
Πώς επιλέγουν οι μετεωρολόγοι τα ονόματα των καταιγίδων και γιατί είναι σημαντικά

Πώς επιλέγουν οι μετεωρολόγοι τα ονόματα των καταιγίδων και γιατί είναι σημαντικά

Επιστήμη
Κλέαρχος Μαρουσάκης: Μεγάλος όγκος νερού σε μικρό διάστημα - Πού θα «ξεσπάσει» η κακοκαιρία

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Μεγάλος όγκος νερού σε μικρό διάστημα - Πού θα «ξεσπάσει» η κακοκαιρία

Ελλάδα
Καιρός: Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα - Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Καιρός: Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα - Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Ελλάδα

NETWORK

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

healthstat.gr
Ερευνητές αναζητούν θεραπεία για σπάνια νόσο σε αυγά ψαριών

Ερευνητές αναζητούν θεραπεία για σπάνια νόσο σε αυγά ψαριών

healthstat.gr
Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

healthstat.gr
Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

healthstat.gr
Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

ienergeia.gr
Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

ienergeia.gr
Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

ienergeia.gr
Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

ienergeia.gr