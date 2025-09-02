Ζιακόπουλος για βροχές και καταιγίδες: Οι περιοχές στο επίκεντρο της αστάθειας

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον καιρό των επόμενων ημερών, πού θα βρέχει και πώς θα κινηθεί ο υδράργυρος.

Το πρόσωπο του καιρού αλλάζει το επόμενο διήμερο σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου καθώς καταιγίδες και τοπικές βροχές θα κυριαρχήσουν σε πολλές περιοχές με την ομπρέλα να αποτελεί αναπόσπαστο αξεσουάρ για τις μετακίνησεις. Όπως αναφέρει στο ιστολόγιο που διατηρεί, Τετάρτη και Πέμπτη ένα διήμερο αστάθειας θα κάνει το πέρασμα του επηρεάζοντας και την θερμοκρασία καθώς θα καταγραφεί μικρή πτώση του υδραργύρου.

Ειδικότερα, στην πρόγνωσή του ο κ. Ζιακόπουλος σημειώνει ότι «την Τετάρτη (3/9), τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Β. Ιόνιο, την Ήπειρο, την κεντροδυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την κεντροδυτική Στερεά Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.».

Αντίστοιχη θα είναι η πορεία του καιρού και την Πέμπτη. Όπως εξηγεί «τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την κεντροδυτική Μακεδονία και στα ορεινά Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στο Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα θα σημειώσει μικρή πτώση.»