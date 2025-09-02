Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Πιο ζεστό φθινόπωρο, με λιγότερες βροχές και πιο ήπιες κακοκαιρίες - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Πιο ζεστό φθινόπωρο, με λιγότερες βροχές και πιο ήπιες κακοκαιρίες - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια Φωτογραφία: SOOC/ THOMAS GIOTOPOULOS
Τι δείχνουν οι προγνώσεις οχτώ μετεωρολογικών κέντρων για τον καιρό το φετινό φθινόπωρο.

Το φετινό φθινόπωρο θα είναι πιο ζεστό, με λιγότερες βροχές κι πιο ήπιες κακοκαιρίες, αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτηση για τις εποχικές προγνώσεις καιρού από οχτώ μετεωρολογικά κέντρα.

«Σήμα για πιο ζεστό φθινόπωρο και με λιγότερες βροχοπτώσεις δίνουν τα αριθμητικά μοντέλα», γράφει στην ανάρτηση ο μετεωρολόγος του Alpha.

Σύμφωνα με τις εποχικές προγνώσεις που επικαλείται, οι βροχές θα είναι λιγότερες στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα είναι πιο υψηλή κατά περίπου ένα βαθμό, σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα, ενώ υπάρχει η τάση για λιγότερες και πιο ήπιες κακοκαιρίες. Επίσης, αυξημένη είναι η πιθανότητα για πιο ζεστές θάλασσες, σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα.

Πάντως, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας υπενθυμίζει ότι οι εποχικές προγνώσεις δεν πρέπει να θεωρούνται απόλυτες, αλλά να αντιμετωπίζονται με μία δόση επιφύλαξης.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό του φθινοπώρου

«Σήμα για πιο ζεστό φθινόπωρο και με λιγότερες βροχοπτώσεις δίνουν τα αριθμητικά μοντέλα… Καλημέρα!

Τι δείχνουν οι εποχικές προγνώσεις από 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φετινό φθινόπωρο στην Ελλάδα; Επιγραμματικά:

- Οι βροχοπτώσεις θα είναι λιγότερες στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

- H θερμοκρασία θα είναι πιο υψηλή κατά περίπου 1 βαθμό σε σχέση με τα κανονικά.

- Υπάρχει τάση για λιγότερες και πιο ήπιες κακοκαιρίες.

- Αυξημένη πιθανότητα για πιο ζεστές θάλασσες σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα.Δεδομένου της ενίσχυσης του μηχανισμού εξάτμισης από την εξέλιξη αυτή δεν αποκλείεται η εμφάνιση ισχυρών βαρομετρικών χαμηλών.

- Οι εποχικές προγνώσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται απόλυτες αλλά να αντιμετωπίζονται με μια δόση επιφύλαξης. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι στερούνται αξίας ή ότι δεν μπορούν να βελτιωθούν στο μέλλον».

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid02hocpq194uzhHHBmrVsPPGHvruB86GTuQVh5amjUvZPmaekxzRSj34wFDhW7KLcal}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Βόρεια Ελλάδα: Αναλυτικά οι ελλείψεις σε νοσοκομεία και ΚΥ – Έρευνα ΠΟΕΔΗΝ

Βόρεια Ελλάδα: Αναλυτικά οι ελλείψεις σε νοσοκομεία και ΚΥ – Έρευνα ΠΟΕΔΗΝ

Μεγάλη ανακάλυψη για τον καρκίνο του μαστού – Νέα στρατηγική προλαμβάνει την υποτροπή

Μεγάλη ανακάλυψη για τον καρκίνο του μαστού – Νέα στρατηγική προλαμβάνει την υποτροπή

Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Ποιο ύψος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

Ποιο ύψος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Μεγάλος όγκος νερού σε μικρό διάστημα - Πού θα «ξεσπάσει» η κακοκαιρία

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Μεγάλος όγκος νερού σε μικρό διάστημα - Πού θα «ξεσπάσει» η κακοκαιρία

Ελλάδα
Καιρός: Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα - Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Καιρός: Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα - Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Ελλάδα
Σάκης Αρναούτογλου: Πότε και πού θα πέσουν βροχές και καταιγίδες

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε και πού θα πέσουν βροχές και καταιγίδες

Ελλάδα
Κλέαρχος Μαρουσάκης: Ερχεται διαταραχή - Το διήμερο με βροχές και καταιγίδες

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Ερχεται διαταραχή - Το διήμερο με βροχές και καταιγίδες

Ελλάδα

NETWORK

Αρκεί το περπάτημα ως άσκηση μετά τα 50;

Αρκεί το περπάτημα ως άσκηση μετά τα 50;

healthstat.gr
Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

ienergeia.gr
Επίσκεψη Γεωργιάδη στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης – Η ανάρτηση στο «X»

Επίσκεψη Γεωργιάδη στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης – Η ανάρτηση στο «X»

healthstat.gr
Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

ienergeia.gr
Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

healthstat.gr
Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

ienergeia.gr
Περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση σε αριθμούς - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση σε αριθμούς - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

healthstat.gr
Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

ienergeia.gr