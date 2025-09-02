Πιο ζεστό φθινόπωρο, με λιγότερες βροχές και πιο ήπιες κακοκαιρίες - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Τι δείχνουν οι προγνώσεις οχτώ μετεωρολογικών κέντρων για τον καιρό το φετινό φθινόπωρο.

Το φετινό φθινόπωρο θα είναι πιο ζεστό, με λιγότερες βροχές κι πιο ήπιες κακοκαιρίες, αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτηση για τις εποχικές προγνώσεις καιρού από οχτώ μετεωρολογικά κέντρα.

«Σήμα για πιο ζεστό φθινόπωρο και με λιγότερες βροχοπτώσεις δίνουν τα αριθμητικά μοντέλα», γράφει στην ανάρτηση ο μετεωρολόγος του Alpha.

Σύμφωνα με τις εποχικές προγνώσεις που επικαλείται, οι βροχές θα είναι λιγότερες στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα είναι πιο υψηλή κατά περίπου ένα βαθμό, σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα, ενώ υπάρχει η τάση για λιγότερες και πιο ήπιες κακοκαιρίες. Επίσης, αυξημένη είναι η πιθανότητα για πιο ζεστές θάλασσες, σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα.

Πάντως, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας υπενθυμίζει ότι οι εποχικές προγνώσεις δεν πρέπει να θεωρούνται απόλυτες, αλλά να αντιμετωπίζονται με μία δόση επιφύλαξης.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό του φθινοπώρου

«Σήμα για πιο ζεστό φθινόπωρο και με λιγότερες βροχοπτώσεις δίνουν τα αριθμητικά μοντέλα… Καλημέρα!

Τι δείχνουν οι εποχικές προγνώσεις από 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φετινό φθινόπωρο στην Ελλάδα; Επιγραμματικά:

- Οι βροχοπτώσεις θα είναι λιγότερες στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

- H θερμοκρασία θα είναι πιο υψηλή κατά περίπου 1 βαθμό σε σχέση με τα κανονικά.

- Υπάρχει τάση για λιγότερες και πιο ήπιες κακοκαιρίες.

- Αυξημένη πιθανότητα για πιο ζεστές θάλασσες σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα.Δεδομένου της ενίσχυσης του μηχανισμού εξάτμισης από την εξέλιξη αυτή δεν αποκλείεται η εμφάνιση ισχυρών βαρομετρικών χαμηλών.

- Οι εποχικές προγνώσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται απόλυτες αλλά να αντιμετωπίζονται με μια δόση επιφύλαξης. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι στερούνται αξίας ή ότι δεν μπορούν να βελτιωθούν στο μέλλον».

