Τέλος οι παλιές ταυτότητες: Πότε δεν θα ισχύουν για ταξίδια

Δεν θα μπορούν να ταξιδεύσουν σε χώρες του εξωτερικού όσοι έχουν την παλιά ταυτότητα.

Οι παλιές ταυτότητες, που βασίζονται σε προδιαγραφές δεκαετίας ’60, δεν θα ισχύουν για ταξίδια εντός Ε.Ε. από το καλοκαίρι του 2026.

Μέχρι τότε, οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν διαβατήριο, ενώ συνιστάται η σταδιακή αντικατάστασή τους με τις νέες ψηφιακές ταυτότητες.

Η αντικατάσταση αυτή δεν είναι μόνο θέμα συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά και μέτρο ασφαλείας, καθώς οι νέες ταυτότητες περιλαμβάνουν προηγμένα χαρακτηριστικά προστασίας και ψηφιακή πιστοποίηση των στοιχείων του κατόχου.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 1,3 εκατομμύρια προσωπικοί αριθμοί, ενώ από τις 6 Νοεμβρίου η απόδοση θα γίνεται αυτόματα για όσους δεν έχουν προχωρήσει στη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν λάθη στα μητρώα.

Ο στόχος είναι ο πολίτης να χρησιμοποιεί έναν αριθμό αντί για ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ταυτότητα ή διαβατήριο.

