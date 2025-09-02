Games
Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό Φωτογραφία: UNSPLASH
Για την εγγραφή του ωφελούμενου παιδιού του σε παιδικό σταθμό, ο νόμιμος εκπρόσωπος, θα πρέπει να είναι το ίδιο άτομο που έχει υποβάλει την αίτηση συμμετοχής.

Συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν οι γονείς για την εγγραφή των παιδιών τους στους παιδικούς σταθμούς εφόσον έχουν επιλεγεί μέσω του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ.

Για την εγγραφή του ωφελούμενου παιδιού του σε δομή, ο νόμιμος εκπρόσωπος, θα πρέπει να είναι το ίδιο άτομο που έχει υποβάλει την αίτηση συμμετοχής και οφείλει:

α. Να εκτυπώσει το voucher και να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε αντίστοιχη σε υπηρεσίες Δομή της επιλογής του, πλησίον του τόπου κατοικίας του.

β. Να υπογράψει την τυποποιημένη σύμβαση, που θα του εκτυπώσει ο Φορέας, σε δύο (2) αντίτυπα (ένα για κάθε συμβαλλόμενο), μέσα από το Π.Σ. της ΕΕΤΑΑ, τα οποία συνυπογράφονται και από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Φορέα, και όπου περιγράφονται τα βασικά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των δύο (2) μερών. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία εγγραφής, υπογραφής Σύμβασης και παροχής Εξουσιοδότησης γίνεται πάντα μέχρι και την 2η εργάσιμη κάθε μήνα, με εξαίρεση το μήνα Σεπτέμβριο, όπου η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και την 15η.09.2025. Σε περίπτωση εγγραφής από τις 16.09.2025 και μετά, η ενεργοποίηση γίνεται από την πρώτη εργάσιμη του επόμενου μήνα.

γ. Να εξουσιοδοτήσει ηλεκτρονικά την ΕΕΤΑΑ να διενεργεί τις πληρωμές προς το Φορέα για λογαριασμό του, επιλέγοντας «αποδοχή» σε ειδική εφαρμογή της.

δ. Να εκδίδουν την Κάρτα Παρουσίας (ΚΑ.ΠΑ.), από την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, η οποία είναι υποχρεωτική για την καταγραφή της παρουσίας του ωφελούμενου παιδιού από την πρώτη ημέρα παρουσίας του σε δομή.

Ενεργοποίηση voucher

α. Για όλες τις κατηγορίες των Δομών (Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, Γ και Δ), το δικαίωμα ενεργοποίησης του voucher ισχύει έως και την δεύτερη εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026.

Voucher όλων των κατηγοριών Δομών, θα μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγή Δομής ή Περιφέρειας έως και την δεύτερη εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026.

β. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα voucher δεν ενεργοποιήθηκε, λόγω έλλειψης θέσης στη συγκεκριμένη κατηγορία δομής στην οποία ανήκει ηλικιακά το παιδί (βρεφικό σταθμό), αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά σε άλλη κατηγορία θέσης (παιδικό σταθμό), μόλις το παιδί συμπληρώσει τους 30 μήνες. Η δυνατότητα αυτή, διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, μέχρι την 2η εργάσιμη εκάστου μήνα, εκτός των δύο (2) τελευταίων μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2026.

γ. Το voucher είναι αυστηρά προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν πωλείται, δεν εξαργυρώνεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των προαναφερόμενων, ακυρώνεται, και ο κάτοχός του παύει να είναι ωφελούμενος του προγράμματος.

Διαδικασία παρακολούθησης

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ωφελούμενων παιδιών, υποχρεούνται:

α. Να πιστοποιούν την ημερήσια παρουσία του ωφελούμενου κατά την είσοδο και την έξοδο του από τη δομή, χρησιμοποιώντας την Κάρτα Παρουσίας (ΚΑ.ΠΑ.) σαρώνοντάς τη σε ειδική εφαρμογή που θα διαθέτει η ΕΕΤΑΑ στη Δομή.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να μεριμνούν ώστε το ωφελούμενο παιδί να φέρει μαζί του καθημερινά την ΚΑ.ΠΑ. του, από την πρώτη ημέρα παρουσίας του, προκειμένου για τη σάρωσή της στην ειδική εφαρμογή κατά την προσέλευση και αποχώρησή του.

β. Να προσκομίζουν στη Δομή, σε περίπτωση απουσίας του ωφελούμενου παιδιού, αντίστοιχη βεβαίωση, όπως, βεβαίωση ιατρού ή νοσοκομείου, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο (προκειμένου για τη συμπλήρωση των 10 απαραίτητων για την πληρωμή, ημερών παρουσίας).

γ. Να καταχωρήσουν σε ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ το προσωπικό κινητό τους τηλέφωνο, προκειμένου να λαμβάνουν ενημέρωση για να επιβεβαιώνουν στο τέλος εκάστου μήνα τις ανεπιβεβαίωτες παρουσίες του ωφελούμενου, εάν αυτές υπάρχουν.

δ. Να μεριμνούν για την έγκαιρη επιβεβαίωση των παρουσιών του ωφελούμενου παιδιού, που έχουν καταχωρηθεί από τον πιστοποιημένο χρήστη της δομής, και δεν έχουν σαρωθεί με την ΚΑ.ΠΑ., σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο σχετικό Εγχειρίδιο το οποίο αποτελεί παράρτημα της παρούσας.

Επισημαίνουμε ότι, στις περιπτώσεις:

α) Αλλαγής Δομής: Το ωφελούμενο παιδί ή ΑμεΑ μπορεί να αλλάξει Φορέα/ Δομή, αλλά πάντα στην ίδια κατηγορία δομής και θέσης, ενημερώνοντας εγκαίρως τη Δομή απ’ την οποία αποχωρεί. Η εγγραφή σε άλλη δομή θα μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 2η εργάσιμη του επόμενου μήνα.

Σε περίπτωση αλλαγής δομής, κρίνεται απαραίτητη η εκ νέου έκδοση της Κάρτας Παρουσίας (ΚΑ.ΠΑ) μετά την ολοκλήρωση της Υπογραφής της νέας Σύμβασης και την παροχή Εξουσιοδότησης.

β) Αλλαγής ηλικιακής κατηγορίας από Α1 σε Α2 ή από Β1 σε Β2: Voucher, το οποίο δεν έχει ενεργοποιηθεί λόγω έλλειψης θέσης στη συγκεκριμένη κατηγορία δομής βρεφικών σταθμών, Α1-Β1, μπορεί να ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά σε άλλη κατηγορία θέσης Α2, Β2, μόλις το παιδί συμπληρώσει τους 30 μήνες. Το voucher ενεργοποιείται έως και την 2η εργάσιμη του επόμενου μήνα. Στην περίπτωση αυτή, αναπροσαρμόζεται αντιστοίχως η αξία του voucher. (βλ. Εγχειρίδιο Ι. Οδηγίες προς Αιτούντες/Νομίμους Εκπροσώπους) γ) Αλλαγής Περιφέρειας:

Η περίπτωση αλλαγής Φορέα /Δομής σε άλλη Περιφέρεια, πραγματοποιείται ύστερα από υποβολή αιτήματος στην ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ. Το voucher ενεργοποιείται έως και την 2η εργάσιμη του επόμενου μήνα. (βλ. Εγχειρίδιο Ι. Οδηγίες προς Αιτούντες/Νομίμους Εκπροσώπους)

δ) Διακοπής χρήσης voucher: Η διακοπή της χρήσης του voucher και κατ’ επέκταση η διαγραφή ενός ωφελούμενου παιδιού, πραγματοποιείται μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών της ΕΕΤΑΑ, είτε από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του ωφελούμενου παιδιού, είτε από το Φορέα. (βλ. Εγχειρίδιο Ι. Οδηγίες προς Αιτούντες/Νομίμους Εκπροσώπους)

Υποχρεώσεις για τη διατήρηση του voucher του ωφελούμενου παιδιού

α) Η Κάρτα Παρουσίας (ΚΑ.ΠΑ.) θα πρέπει να σαρώνεται κατά την ημερήσια προσέλευση και αποχώρηση του ωφελούμενου παιδιού, προκειμένου να καταχωρείται αυτόματα η παρουσία του στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΕΤΑΑ, και με τον τρόπο αυτό, να βεβαιώνεται η παροχή των υπηρεσιών από τη Δομή, κατά την αντίστοιχη ημέρα. Αναλυτικές οδηγίες για την εκτέλεση της παραπάνω διαδικασίας, καθώς και εναλλακτικοί τρόποι καταγραφής των παρουσιών (σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η εκτέλεσή της ανωτέρω διαδικασίας), παρέχονται στο σχετικό Εγχειρίδιο Ι, το οποίο αποτελεί παράρτημα της παρούσας.

β) Η ΚΑ.ΠΑ. θα πρέπει να σαρώνεται μόνο όταν το ωφελούμενο παιδί προσέλθει στη δομή. Σε άλλη περίπτωση, αποτελεί παρατυπία και ο δικαιούχος ΕΕΤΑΑ δύναται να προχωρήσει, αρχικά σε (μία και μόνη) σύσταση προς το νόμιμο εκπρόσωπο του ωφελούμενου, η οποία θα γίνεται με αποστολή μηνύματος (sms) ή /και E-mail ή / και τηλεφωνικώς. Εάν η εν λόγω παρατυπία επαναληφθεί, η ΕΕΤΑΑ δύναται να προχωρήσει, σε αφαίρεση/ακύρωση του voucher.

